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Фінансист Любомир Остапів розвіяв популярні міфи про інвестування

Любомир Остапів
Любомир Остапів, український фінансист, підприємець, громадський діяч, популяризатор фінансової грамотності

Український фінансист, підприємець, громадський діяч і популяризатор фінансової грамотності Любомир Остапів розвіяв популярні міфи про інвестування.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
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Про це Любомир Остапів розказав в інтерв’ю для видання Delo.ua.

Популярні міфи про інвестування

Основні шкідливі міфи про інвестування, якими часто хворіють підлітки, — це про різні чудесні способи швидко розбагатіти, зокрема на криптовалютах. Але як правило таким чином гроші просто втрачаються.

"Якщо ж ти хочеш дуже багато заробити, то зроби свій стартап, зроби свій ютьюб-проєкт, напиши пісню — і шансів заробити буде більше, ніж в різних мемкоїнах і пірамідах",  радить фінансист і інвестор.

Любомир Остапів нагадав, що він з командою однодумців активно борються з цим міфом, намагаючись розвивати фінансову грамотність українців.

"У нас є великий проєкт iPlan Teens, в рамках якого ми проводимо курси для підлітків, співробітничаємо з різними ютьюберами. З цим міфом в плані освіти можна працювати",  запевнив співрозмовник видання.

Наступний міф, за його словами, полягає в тому, що нібито індивідуальний інвестор може "обіграти" умовного Воррена Баффета чи JP Morgan. Разом з тим, JP Morgan провів дослідження, де показав, що за 20 років індекс S&P 500 приніс інвесторам середньорічний дохід 8%, а пересічний індивідуальний інвестор заробляв за цей період в середньому 4% річних.

Третій міф. Багато книг і фінансових консультантів дають пораду щодо необхідності відкладати 10% доходу.

"Це, звичайно, краще, ніж нічого. Але насправді ця цифра дуже індивідуальна. Для багатьох людей, щоб мати фінансову свободу, дати дітям гідну освіту, купити нерухомість, — відкладати 10% доходу недостатньо",  зазначає Любомир Остапів.

Докладніше про принципи інвестування від Любомира Остапіва та секрети фінансового успіху сучасної людини ви можете почитати у повній версії його інтерв’ю для видання Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк