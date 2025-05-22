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Финансист Любомир Остапив развеял популярные мифы об инвестировании

Любомир Остапив
Любомир Остапив, украинский финансист, предприниматель, общественный деятель, популяризатор финансовой грамотности

Украинский финансист, предприниматель, общественный деятель и популяризатор финансовой грамотности Любомир Остапив развеял популярные мифы об инвестировании.

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Об этом Любомир Остапив рассказал в интервью для издания Delo.ua.

Популярные мифы об инвестировании

Основные вредные мифы об инвестировании, которыми часто болеют подростки, — это разные чудесные способы быстро разбогатеть, в частности на криптовалютах. Но как правило, таким образом деньги просто теряются.

"Если же ты хочешь очень много заработать, то сделай свой стартап, сделай свой ютюб-проект, напиши песню — и шансов заработать будет больше, чем в разных мемкоинах и пирамидах",советует финансист и инвестор.

Любомир Остапив напомнил, что он с командой единомышленников активно борется с этим мифом, пытаясь развивать финансовую грамотность украинцев.

"У нас есть большой проект iPlan Teens, в рамках которого мы проводим курсы для подростков, сотрудничаем с разными ютюберами. С этим мифом в плане образования можно работать",заверил собеседник издания.

Следующий миф, по его словам, состоит в том, что якобы индивидуальный инвестор может "обыграть" условного Уоррена Баффета или JP Morgan. Вместе с тем JP Morgan провел исследование, где показал, что за 20 лет индекс S&P 500 принес инвесторам среднегодовой доход 8%, а заурядный индивидуальный инвестор зарабатывал за этот период в среднем 4% годовых.

Третий миф. Многие книги и финансовые консультанты дают совет относительно необходимости откладывать 10% дохода.

"Это, конечно, лучше, чем ничего. Но на самом деле эта цифра очень индивидуальная. Для многих людей, чтобы иметь финансовую свободу, дать детям достойное образование, купить недвижимость, — откладывать 10% дохода недостаточно",отмечает Любомир Остапов.

Подробнее о принципах инвестирования от Любомира Остапива и секретах финансового успеха современного человека вы можете прочитать в полной версии его интервью для издания Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк