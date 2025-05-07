Фонд гарантування готується завершити виплати вкладникам Фідобанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про початок процедури припинення виплат гарантованих сум вкладникам ПУАТ "Фідобанк".

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Відлік тридцятиденного строку розпочався з моменту оприлюднення відповідного оголошення, тобто 6 травня. Після його завершення буде затверджено ліквідаційний баланс банку та остаточно припинено виплати.

Згідно зі звітом фонду, ліквідація Фідобанку, яка тривала кілька років, вже перебуває на завершальному етапі. Складено ліквідаційний баланс та підсумковий звіт про проведення ліквідаційної процедури станом на 1 травня 2025 року.

Фонд закликає вкладників, які ще не отримали гарантоване відшкодування, невідкладно звернутись до банків-агентів для його отримання. Особливо це стосується спадкоємців вкладників — вони мають лише 20 днів з моменту оприлюднення повідомлення, щоб надіслати письмове звернення з копією свідоцтва про право на спадщину.

Після завершення цього строку нові заяви до розгляду не прийматимуться, і виплати за ними не здійснюватимуться.

Зауважимо, що в результаті банкрутства банку його вкладники втратили близько 3,9 млрд грн. 20 травня 2016 року Національний банк України визнав Фідобанк неплатоспроможним, а 19 липня цього ж року ухвалив рішення про його ліквідацію.