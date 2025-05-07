Фонд гарантирования готовится завершить выплаты вкладчикам Фидобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил о начале процедуры прекращения выплат гарантированных сумм вкладчикам ПАО "Фидобанк".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отсчет тридцатидневного срока начался с момента публикации соответствующего объявления, то есть 6 мая. После его завершения будет утвержден ликвидационный баланс банка и окончательно прекращены выплаты.

Согласно отчету фонда, продолжавшаяся несколько лет ликвидация Фидобанка уже находится на завершающем этапе. Составлен ликвидационный баланс и итоговый отчет о проведении ликвидационной процедуры по состоянию на 1 мая 2025 года.

Фонд призывает вкладчиков, еще не получивших гарантированное возмещение, безотлагательно обратиться в банки-агенты для его получения. Особенно это касается наследников вкладчиков — у них всего 20 дней с момента обнародования сообщения, чтобы отправить письменное обращение с копией свидетельства о праве на наследство.

По истечении этого срока новые заявления к рассмотрению не будут приниматься и выплаты по ним не будут производиться.

Заметим, что в результате банкротства банка его вкладчики потеряли около 3,9 млрд. грн. 20 мая 2016 года Национальный банк Украины признал Фидобанк неплатежеспособным, а 19 июля этого же года принял решение о его ликвидации.