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Інвестиційний експерт назвав ТОП-3 інструменти, куди найвигідніше вкладати гроші

Дмитро Богодухов AccessFinance
Дмитро Богодухов порадив під час війни обмежити інвестування в нерухомість через воєнні ризики. Фото надане спікером.

Війна — не привід тримати гроші “під подушкою”. В Україні є інвестиційні інструменти в національній валюті, які не поступаються за привабливістю валютним. 

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів Дмитро Богодухов, засновник і керівник групи компаній AccessFinance.

За його словами, найнадійніший інструмент сьогодні — це державні облігації (ОВДП). Вони захищені державою, мають стабільну дохідність, а також їх легко продати у разі потреби. Другим варіантом експерт назвав облігації перевірених українських компаній, зокрема таких, як Нова пошта, Новус, Єва, Варус. 

"Це трохи вищий ризик, ніж ОВДП, але й дохідність вища. Ці компанії вже пройшли кризи й довели, що можуть працювати в будь-яких умовах", — наголосив він.

Ще один варіант — інвестиції в частки українського бізнесу, який активно масштабується навіть під час війни.

"Після перемоги буде відбудова, і ті, хто вкладеться у реальний бізнес зараз, можуть добре заробити на зростанні. Це стосується й акцій – ми вже бачимо перші кейси, коли компанії виходять на публічний ринок. Ми самі працюємо над цим і впевнені, що за цим майбутнє", – говорить Богодухов.

Також експерт згадав про землю як стратегічний актив. Вона не обіцяє швидкого прибутку, але стабільна в довгостроковій перспективі. Однак слід зважати на низьку ліквідність.

А от нерухомість, за його словами, сьогодні — радше виняток.

"Якщо ви знайшли об’єкт за дуже вигідною ціною і це невелика частина вашого портфеля — можна ризикнути. Але як єдина інвестиція нерухомість сьогодні небезпечна. Краще або чекати завершення війни, або заходити через колективні інвестиції, де ризик розподіляється між десятками об’єктів",— зазначив інвестор.

З якої суми варто починати?

Інвестувати можна вже від 1000 гривень — каже Дмитро Богодухов. Це можуть бути як ОВДП, так і корпоративні облігації. Для новачків він радить вкладати невеликі суми регулярно — наприклад, 3–5 тисяч гривень щомісяця, а з часом поступово формувати повноцінний інвестиційний портфель.

"Це працює краще, ніж чекати великої суми. Коли накопичиться капітал у 50–100 тисяч гривень, можна вкладатися у частки бізнесу з вищою прибутковістю, — пояснює експерт. — Гроші мають працювати. Інфляція їх просто з’їдає. А інвестиції — це шанс не лише зберегти, а й примножити капітал навіть під час війни", — резюмував експерт.

Нагадаємо, генеральний директор інвесткомпанії UMGI Андрій Горохов назвав низку способів інвестування в умовах війни — один із них це розміщення коштів у кількох банках і в різних валютах.

Автор:
Олена Черкасець