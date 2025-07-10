Инвестиционный эксперт назвал ТОП-3 инструмента, куда выгоднее всего вкладывать деньги

Война — не повод держать деньги под подушкой В Украине есть инвестиционные инструменты в национальной валюте, которые не уступают по привлекательности валютным.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал Дмитрий Богодухов , основатель и руководитель группы компаний AccessFinance .

По его словам, самый надежный инструмент сегодня – это государственные облигации (ОВГЗ). Они защищены государством, имеют стабильную доходность, а также их легко продать в случае необходимости. Вторым вариантом эксперт назвал облигации проверенных украинских компаний, в том числе таких, как Новая почта, Новус, Ева, Варус.

"Это несколько выше риск, чем ОВГЗ, но и доходность выше. Эти компании уже прошли кризисы и доказали, что могут работать в любых условиях" , — подчеркнул он.

Еще один вариант – инвестиции в доли украинского бизнеса , активно масштабируемого даже во время войны.

"После победы будет восстановление, и те, кто уложится в реальный бизнес сейчас, могут хорошо заработать на росте. Это касается и акций – мы уже видим первые кейсы, когда компании выходят на публичный рынок. Мы сами работаем над этим и уверены, что за этим будущее", – говорит Богодухов.

Также эксперт упомянул о земле как стратегическом активе. Она не сулит быстрой прибыли, но стабильна в долгосрочной перспективе. Однако следует учитывать низкую ликвидность.

А вот недвижимость , по его словам, сегодня – скорее исключение.

"Если вы нашли объект по очень выгодной цене и это небольшая часть вашего портфеля — можно рискнуть. Но как единственная инвестиция недвижимость сегодня опасна. Лучше либо ждать завершения войны, либо заходить через коллективные инвестиции, где риск распределяется между десятками объектов", — отметил инвестор.

С какой суммы следует начинать?

Инвестировать можно уже от 1000 гривен – говорит Дмитрий Богодухов. Это могут быть как ОВГЗ, так и корпоративные облигации. Для новичков он советует вкладывать небольшие суммы регулярно — например, 3–5 тысяч гривен ежемесячно, а постепенно формировать полноценный инвестиционный портфель.

"Это работает лучше, чем ждать большой суммы. Когда накопится капитал в 50–100 тысяч гривен, можно вкладываться в доли бизнеса с более высокой доходностью, — объясняет эксперт. — Деньги должны работать. Инфляция их просто съедает. А инвестиции — это шанс не только сохранить, но и приумножить капитал даже во время войны", — резюмировал он.

Напомним, генеральный директор инвесткомпании UMGI Андрей Горохов назвал ряд способов инвестирования в условиях войны — один из них – это размещение средств в нескольких банках и в разных валютах.