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Как украинцы могут заработать на инвестициях даже во время войны — рекомендует гендиректор umgi Андрей Горохов

Андрей Горохов
Андрей Горохов, генеральный директор инвестиционной компании umgi

Генеральный директор инвестиционной компании umgi Андрей Горохов озвучил ряд способов заработать на инвестициях в Украине даже в условиях продолжающейся войны.

Об этом Андрей Горохов рассказал в интервью Delo.ua.

В какие активы в Украине можно инвестировать

Если вы хотите иметь доступную ликвидность, можно доверить свои деньги нескольким банкам.

"Для доверяющих банкам (а я доверяю банкам) рекомендую вкладываться в несколько банков, в разных валютах. Не рекомендую гнаться за процентами. Когда банк агрессивно "играется" с процентами, это может быть признаком проблем с ликвидностью",говорит собеседник издания.

Следующая рекомендация  обратить внимание на облигации: государственные или частные, украинские или зарубежные.

"В этом нужно разбираться. Не рекомендую заходить на рынок облигаций, не понимая его специфику",предупреждает Горохов.

Параллельно можно рассматривать на предмет инвестиций компании, которые вы понимаете.

"Для начала, если есть такая возможность, я бы рекомендовал заходить в бизнес небольшими долями. А потом можно увеличивать размер инвестиции, будучи инсайдером в компании. Не рекомендую инвестировать в бизнес, руководствуясь дружескими отношениями",предостерегает гендиректор umgi. Основой для принятия решения по инвестированию должен быть тщательный анализ бизнеса. При этом следует постоянно держать руку на пульсе, а не доверяться друзьям или партнерам.

Далее можно присмотреться к акциям публичных компаний. Но нужно понимать, что здесь нет гарантий прибыли. Перед инвестированием нужно анализировать историю компании: как она платит дивиденды, сколько конкретно платит, какова динамика стоимости акций компании.

"Сейчас для украинцев доступен такой инструмент как Interactive Brokers (IBKR) . На этой платформе, как и через кучу других инструментов, украинцы могут инвестировать в акции зарубежных компаний",рассказывает Андрей Горохов.

Если же инвестировать в акции зарубежных компаний, то сначала стоит определиться, будете ли вы самостоятельно заниматься этой деятельностью, или воспользуетесь услугами профессионального посредника.

"Я считаю, что довериться профессионалам с хорошей репутацией — наиболее правильный вариант. Если же хотите инвестировать самостоятельно, то следует начинать с небольших сумм, по ходу анализируя эффективность своих инвестиционных стратегий и внося коррективы", — рекомендует Горохов.

Вкладываться можно в инвестиционные фонды как украинские, так и зарубежные. Здесь речь идет уже о более значительных суммах инвестиций.

Далее следуют инвестиции в венчурные фонды. Там риски очень велики. И самостоятельно этим желательно не заниматься, лучше довериться профессионалам. В Украине существует несколько известных венчурных фондов, которые инвестируют как в Украину, так и за рубежом. Среди них — "ТOLOKA.VC", а также "TA Ventures".

Часть украинцев вкладываются в сельхозземлю. Аграрную землю можно сдавать в аренду. Кроме того, есть понимание, что стоимость земли будет расти. Пример тому  цены на землю в странах Европы. Но, конечно, следует учитывать, где именно находится земля, какая ее плодородность, какие климатические условия, есть ли желающие ее арендовать и по какой цене, нужно ли орошать земли, и тому подобное. Всё это влияет на доходность инвестирования в землю.

Напомним, Андрей Горохов рассказал, как (не) потерять деньги на инвестициях, и при чем здесь казино.

Также он рассказал, какие книги стоит прочитать начинающим инвесторам.

О том, как правильно зарабатывать деньги и эффективно их приумножать, во что инвестировать, а какие активы обходить стороной, какие инструменты для увеличения капитала доступны сейчас в Украине, и о многих других секретах успешного бизнесачитайте в полном тексте интервью Андрея Горохова для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк