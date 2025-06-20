Как украинцы могут заработать на инвестициях даже во время войны — рекомендует гендиректор umgi Андрей Горохов

Генеральный директор инвестиционной компании umgi Андрей Горохов озвучил ряд способов заработать на инвестициях в Украине даже в условиях продолжающейся войны.

Об этом Андрей Горохов рассказал в интервью Delo.ua.

В какие активы в Украине можно инвестировать

Если вы хотите иметь доступную ликвидность, можно доверить свои деньги нескольким банкам.

"Для доверяющих банкам (а я доверяю банкам) рекомендую вкладываться в несколько банков, в разных валютах. Не рекомендую гнаться за процентами. Когда банк агрессивно "играется" с процентами, это может быть признаком проблем с ликвидностью", — говорит собеседник издания.

Следующая рекомендация — обратить внимание на облигации: государственные или частные, украинские или зарубежные.

"В этом нужно разбираться. Не рекомендую заходить на рынок облигаций, не понимая его специфику", — предупреждает Горохов.

Параллельно можно рассматривать на предмет инвестиций компании, которые вы понимаете.

"Для начала, если есть такая возможность, я бы рекомендовал заходить в бизнес небольшими долями. А потом можно увеличивать размер инвестиции, будучи инсайдером в компании. Не рекомендую инвестировать в бизнес, руководствуясь дружескими отношениями", — предостерегает гендиректор umgi. Основой для принятия решения по инвестированию должен быть тщательный анализ бизнеса. При этом следует постоянно держать руку на пульсе, а не доверяться друзьям или партнерам.

Далее можно присмотреться к акциям публичных компаний. Но нужно понимать, что здесь нет гарантий прибыли. Перед инвестированием нужно анализировать историю компании: как она платит дивиденды, сколько конкретно платит, какова динамика стоимости акций компании.

"Сейчас для украинцев доступен такой инструмент как Interactive Brokers (IBKR) . На этой платформе, как и через кучу других инструментов, украинцы могут инвестировать в акции зарубежных компаний", — рассказывает Андрей Горохов.

Если же инвестировать в акции зарубежных компаний, то сначала стоит определиться, будете ли вы самостоятельно заниматься этой деятельностью, или воспользуетесь услугами профессионального посредника.

"Я считаю, что довериться профессионалам с хорошей репутацией — наиболее правильный вариант. Если же хотите инвестировать самостоятельно, то следует начинать с небольших сумм, по ходу анализируя эффективность своих инвестиционных стратегий и внося коррективы", — рекомендует Горохов.

Вкладываться можно в инвестиционные фонды — как украинские, так и зарубежные. Здесь речь идет уже о более значительных суммах инвестиций.

Далее следуют инвестиции в венчурные фонды. Там риски очень велики. И самостоятельно этим желательно не заниматься, лучше довериться профессионалам. В Украине существует несколько известных венчурных фондов, которые инвестируют как в Украину, так и за рубежом. Среди них — "ТOLOKA.VC", а также "TA Ventures".

Часть украинцев вкладываются в сельхозземлю. Аграрную землю можно сдавать в аренду. Кроме того, есть понимание, что стоимость земли будет расти. Пример тому — цены на землю в странах Европы. Но, конечно, следует учитывать, где именно находится земля, какая ее плодородность, какие климатические условия, есть ли желающие ее арендовать и по какой цене, нужно ли орошать земли, и тому подобное. Всё это влияет на доходность инвестирования в землю.

Напомним, Андрей Горохов рассказал, как (не) потерять деньги на инвестициях, и при чем здесь казино.

Также он рассказал, какие книги стоит прочитать начинающим инвесторам.

О том, как правильно зарабатывать деньги и эффективно их приумножать, во что инвестировать, а какие активы обходить стороной, какие инструменты для увеличения капитала доступны сейчас в Украине, и о многих других секретах успешного бизнеса — читайте в полном тексте интервью Андрея Горохова для Delo.ua.