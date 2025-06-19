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Гендиректор umgi Андрей Горохов рассказал, какие книги стоит прочитать начинающим инвесторам

Андрей Горохов
Андрей Горохов, генеральный директор инвестиционной компании umgi

Генеральный директор инвестиционной компании umgi Андрей Горохов порекомендовал ряд книг, в том числе художественных, об экономике и финансах для начинающих инвесторов, а также для всех, кто интересуется темой инвестиций.

Об этом Андрей Горохов рассказал в интервью Delo.ua.

Какие книги следует читать будущим инвесторам

Для детей Андрей Горохов рекомендует книгу "The Psychology of Money" Моргана Гаузела. В книге максимально простым языком объясняется, почему буквально с детства важно правильно подходить к деньгам.

Очень советует он почитать книги Дэвида Рубенштейна "How to Invest" и "How to Lead : Wisdom from the World's Greatest CEOs, Founders, and Game Changers" (эта книга точно есть в украинском переводе).

"Дэвид Рубенштейн — это соучредитель и член борда The Carlyle Group, одного из крупнейших мировых фондов в сфере private equity. Он не только выдающийся инвестор, но и искрометный интервьюер, филантроп и мыслитель с глубоким пониманием капитала, лидерства и долгосрочных стратегий. По данным Forbes, состояние Рубенштейна в середине 2024 года оценивалось в 3,7 миллиарда долларов",рассказывает собеседник издания.

Также он рекомендует подписаться на YouTube -канал Дэвида Рубенштейна (https://www.youtube.com/c/DavidRubenstein ) — там много глубоких разговоров с самыми влиятельными людьми мира.

Следует, по мнению Андрея Горохова, почитать Теодора Драйзера "Трилогия желания" (включает книги "Финансист", "Титан" и "Стоик"). Это классика, которая в художественной форме рассказывает, каким образом осуществляются инвестиции, строятся компании, как инвесторы проживают свою жизнь, какие ошибки они совершают, как выходят на новые рынки, что случается с бизнесом и капиталом, когда не имеешь правильных локальных партнеров.

Еще одна книга"Good To Great: Why Some Companies Make The Leap and Others" Джима Коллинза. Это книга о том, как из неплохих компаний делать шикарные компании, отмечает собеседник Delo.ua.

Также он советует книгу "Mastering Private Equity" Клаудии Цайсбергер. Это хорошо структурированная книга о Private Equity.

О том, как правильно зарабатывать деньги и эффективно их приумножать, во что инвестировать, а какие активы обходить стороной, какие инструменты для увеличения капитала доступны сейчас в Украине, и о многих других секретах успешного бизнесачитайте в полном тексте интервью Андрея Горохова для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк