Гендиректор umgi Андрій Горохов розказав, які книги варто прочитати інвесторам-початківцям

Генеральний директор інвестиційної компанії umgi Андрій Горохов порекомендував низку книг, в тому числі художніх, про економіку та фінанси для інвесторів-початківців, а також всіх, хто цікавиться темою інвестицій.

Про це Андрій Горохов розказав в інтерв’ю Delo.ua.

Які книги варто читати майбутнім інвесторам

Для дітей Андрій Горохов рекомендує книгу The Psychology of Money Моргана Гаузела. В книзі максимально простою мовою пояснюється, чому буквально з дитинства важливо правильно підходити до грошей.

Дуже радить він почитати книги Девіда Рубенштейна — "How to Invest" та "How to Lead: Wisdom from the World's Greatest CEOs, Founders, and Game Changers" (ця книга точно є в українському перекладі).

"Девід Рубенштейн — це співзасновник і член борду The Carlyle Group, одного з найбільших світових фондів у сфері private equity. Він не лише видатний інвестор, а й блискучий інтерв’юер, філантроп і мислитель з глибоким розумінням капіталу, лідерства та довгострокових стратегій. За даними Forbes, статки Рубенштейна в середині 2024 року оцінювалися в 3,7 мільярда доларів", — розказує співрозмовник видання.

Також він рекомендує підписатись на YouTube-канал Девіда Рубенштейна (https://www.youtube.com/c/DavidRubenstein) — там багато глибоких розмов з найвпливовішими людьми світу.

Варто, на думку Андрія Горохова, почитати Теодора Драйзера "Трилогія бажання" (включає книги "Фінансист", "Титан" і "Стоїк"). Це класика, яка в художній формі розповідає, яким чином здійснюються інвестиції, будуються компанії, як інвестори проживають своє життя, які помилки вони роблять, як виходять на нові ринки, що трапляється з бізнесом і капіталом, коли не маєш правильних локальних партнерів.

Наступна книга — "Good To Great : Why Some Companies Make The Leap and Others Don't" Джима Коллінза. Це книга про те, як із непоганих компаній робити шикарні компанії, зазначає співрозмовник Delo.ua.

Також він радить книгу "Mastering Private Equity" Клаудії Цайсбергер. Це гарно структурована книга про Private Equity.

Про те, як правильно заробляти гроші і ефективно їх примножувати, у що інвестувати, а які активи обходити стороною, які інструменти для збільшення капіталу доступні наразі в Україні, та про багато інших секретів успішного бізнесу — читайте в повному тексті інтерв’ю Андрія Горохова для Delo.ua.