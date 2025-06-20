Як українці можуть заробити на інвестиціях навіть під час війни — рекомендує гендиректор umgi Андрій Горохов

Генеральний директор інвестиційної компанії umgi Андрій Горохов озвучив низку способів заробити на інвестиціях в Україні навіть в умовах триваючої війни.

Про це Андрій Горохов розказав в інтерв’ю Delo.ua.

У які активи в Україні можна інвестувати

Якщо ви хочете мати доступну ліквідність, можна довірити власні гроші декільком банкам.

"Для тих, хто довіряє банкам (а я довіряю банкам), рекомендую вкладатися в декілька банків, у різних валютах. Не рекомендую гнатися за відсотками. Коли банк агресивно "грається" з відсотками, це може бути ознакою проблем з ліквідністю", — говорить співрозмовник видання.

Наступна рекомендація — звернути увагу на облігації: державні чи приватні, українські чи закордонні.

"В цьому треба розбиратися. Не рекомендую заходити на ринок облігацій, не розуміючи його специфіку", — попереджає Горохов.

Паралельно можна розглядати на предмет інвестицій компанії, які ви розумієте.

"Для початку, якщо є така можливість, я би рекомендував заходити в бізнес невеличкими частками. А потім можна збільшувати розмір інвестиції, будучи інсайдером в компанії. Не рекомендую інвестувати в бізнес, керуючись дружніми відносинами", — застерігає гендиректор umgi. Основою для ухвалення рішення щодо інвестування має бути прискіпливий аналіз бізнесу. При цьому варто постійно тримати руку на пульсі, а не довірятися друзям чи партнерам.

Далі — можна придивитися до акцій публічних компаній. Але треба розуміти, що тут немає гарантій прибутку. Перед інвестуванням потрібно аналізувати історію компанії: як вона сплачує дивіденди, скільки конкретно платить, якою є динаміка вартості акцій компанії.

"Зараз для українців доступний такий інструмент як Interactive Brokers (IBKR). На цій платформі, як і через купу інших інструментів, українці можуть інвестувати в акції зарубіжних компаній", — розказує Андрій Горохов.

Якщо ж інвестувати в акції закордонних компаній, то спершу варто визначитись, чи самостійно займатиметесь цією діяльністю, чи скористаєтесь послугами професійного посередника.

"Я вважаю, що довіритись професіоналам з хорошою репутацією — найбільш правильний варіант. Якщо ж хочете інвестувати самостійно, то варто починати з невеликих сум, по ходу аналізуючи ефективність своїх інвестиційних стратегій і вносячи корективи", — рекомендує Горохов.

Вкладатися можна в інвестиційні фонди — як українські, так і закордонні. Тут мова йде вже про більш значні суми інвестицій. Якщо інвестувати в Україні, то варто орієнтуватися на великі відомі українські інвесткомпанії. Крім того, в Україні є сотні проєктів, які реалізуються через локальні компанії з управління активами. Але тут треба добре розбиратися.

Далі йдуть інвестиції у венчурні фонди. Там ризики дуже великі. І самостійно цим бажано не займатися, краще довіритися професіоналам. В Україні є декілька відомих венчурних фондів, які інвестують як в Україну, так і за кордоном. Серед них — "TOLOKA.VC", а також "TA Ventures".

Частина українців вкладаються в сільгоспземлю. Аграрну землю можна здавати в оренду. Крім того, є розуміння, що вартість землі зростатиме. Приклад тому — ціни на землю в країнах Європи. Але, звичайно, варто враховувати, де саме знаходиться земля, яка її родючість, які кліматичні умови, чи є бажаючі її орендувати і за яку ціну, чи потрібно зрошувати землі, тощо. Все це впливає на доходність інвестування в землю.

Нагадаємо, Андрій Горохов розказав, як (не)втратити гроші на інвестиціях, і до чого тут казино.

Також він розказав, які книги варто прочитати інвесторам-початківцям.

Про те, як правильно заробляти гроші і ефективно їх примножувати, у що інвестувати, а які активи обходити стороною, які інструменти для збільшення капіталу доступні наразі в Україні, та про багато інших секретів успішного бізнесу — читайте в повному тексті інтерв’ю Андрія Горохова для Delo.ua.