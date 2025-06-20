Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,69

+0,06

EUR

47,86

--0,04

Готівковий курс:

USD

41,68

41,57

EUR

48,35

48,18

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Як українці можуть заробити на інвестиціях навіть під час війни — рекомендує гендиректор umgi Андрій Горохов

Андрій Горохов
Андрій Горохов, генеральний директор інвестиційної компанії umgi

Генеральний директор інвестиційної компанії umgi Андрій Горохов озвучив низку способів заробити на інвестиціях в Україні навіть в умовах триваючої війни.

Про це Андрій Горохов розказав в інтерв’ю Delo.ua.

У які активи в Україні можна інвестувати

Якщо ви хочете мати доступну ліквідність, можна довірити власні гроші декільком банкам.

"Для тих, хто довіряє банкам (а я довіряю банкам), рекомендую вкладатися в декілька банків, у різних валютах. Не рекомендую гнатися за відсотками. Коли банк агресивно "грається" з відсотками, це може бути ознакою проблем з ліквідністю",  говорить співрозмовник видання.

Наступна рекомендація — звернути увагу на облігації: державні чи приватні, українські чи закордонні.

"В цьому треба розбиратися. Не рекомендую заходити на ринок облігацій, не розуміючи його специфіку",  попереджає Горохов.

Паралельно можна розглядати на предмет інвестицій компанії, які ви розумієте.

"Для початку, якщо є така можливість, я би рекомендував заходити в бізнес невеличкими частками. А потім можна збільшувати розмір інвестиції, будучи інсайдером в компанії. Не рекомендую інвестувати в бізнес, керуючись дружніми відносинами",  застерігає гендиректор umgi. Основою для ухвалення рішення щодо інвестування має бути прискіпливий аналіз бізнесу. При цьому варто постійно тримати руку на пульсі, а не довірятися друзям чи партнерам.

Далі — можна придивитися до акцій публічних компаній. Але треба розуміти, що тут немає гарантій прибутку. Перед інвестуванням потрібно аналізувати історію компанії: як вона сплачує дивіденди, скільки конкретно платить, якою є динаміка вартості акцій компанії.

"Зараз для українців доступний такий інструмент як Interactive Brokers (IBKR). На цій платформі, як і через купу інших інструментів, українці можуть інвестувати в акції зарубіжних компаній",  розказує Андрій Горохов.

Якщо ж інвестувати в акції закордонних компаній, то спершу варто визначитись, чи самостійно займатиметесь цією діяльністю, чи скористаєтесь послугами професійного посередника.

"Я вважаю, що довіритись професіоналам з хорошою репутацією найбільш правильний варіант. Якщо ж хочете інвестувати самостійно, то варто починати з невеликих сум, по ходу аналізуючи ефективність своїх інвестиційних стратегій і вносячи корективи",  рекомендує Горохов.

Вкладатися можна в інвестиційні фонди як українські, так і закордонні. Тут мова йде вже про більш значні суми інвестицій. Якщо інвестувати в Україні, то варто орієнтуватися на великі відомі українські інвесткомпанії. Крім того, в Україні є сотні проєктів, які реалізуються через локальні компанії з управління активами. Але тут треба добре розбиратися.

Далі йдуть інвестиції у венчурні фонди. Там ризики дуже великі. І самостійно цим бажано не займатися, краще довіритися професіоналам. В Україні є декілька відомих венчурних фондів, які інвестують як в Україну, так і за кордоном. Серед них — "TOLOKA.VC", а також "TA Ventures".

Частина українців вкладаються в сільгоспземлю. Аграрну землю можна здавати в оренду. Крім того, є розуміння, що вартість землі зростатиме. Приклад тому — ціни на землю в країнах Європи. Але, звичайно, варто враховувати, де саме знаходиться земля, яка її родючість, які кліматичні умови, чи є бажаючі її орендувати і за яку ціну, чи потрібно зрошувати землі, тощо. Все це впливає на доходність інвестування в землю.

Нагадаємо, Андрій Горохов розказав, як (не)втратити гроші на інвестиціях, і до чого тут казино.

Також він розказав, які книги варто прочитати інвесторам-початківцям.

Про те, як правильно заробляти гроші і ефективно їх примножувати, у що інвестувати, а які активи обходити стороною, які інструменти для збільшення капіталу доступні наразі в Україні, та про багато інших секретів успішного бізнесу  читайте в повному тексті інтерв’ю Андрія Горохова для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк