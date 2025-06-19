Гендиректор umgi Андрій Горохов розказав, як (не)втратити гроші на інвестиціях, і до чого тут казино

Генеральний директор інвестиційної компанії umgi Андрій Горохов озвучив рекомендації щодо того, як правильно інвестувати, з чого починати, на що звертати увагу і чого не варто робити, щоб не втратити гроші на інвестиціях.

Про це Андрій Горохов розказав в інтерв’ю Delo.ua.

Як правильно інвестувати

Порада перша. Перш ніж інвестувати, варто максимально глибоко розібратися в активі, куди збираєтесь вкласти кошти.

"Якщо починаєш інвестувати у сферу, в якій не розібрався, тільки на довірі, то це в інвестиційній сфері можна порівняти з грою в казино", — попереджає Андрій Горохов.

Якщо немає часу розібратися у тому, куди краще інвестувати, то, на думку досвідчених інвесторів, краще інвестувати у своє перше власне житло, ніколи не віддавати його у заставу і завжди залишати його поза будь-яким ризиком.

Наступна порада — інвестуючи в якості роздрібного інвестора в новий бізнес, не варто закладати корпоративні права чи активи інших своїх бізнесів, які добре працюють і приносять доходи.

"Якщо ж хочеться загубити гроші на інвестиціях, то для цього є багато кращих способів, наприклад, програти в казино чи просто спожити, мандруючи чи купуючи одяг", — каже співрозмовник Delo.ua.

Якими мають бути пріоритети інвестування

На переконання Андрія Горохова, абсолютним пріоритетом в інвестуванні мають бути інвестиції в здоров'я — власне і своїх рідних.

"Перш за все я би вкладався в здоров'я. Потім — в освіту", — каже співрозмовник видання.

Далі, переконаний Горохов, потрібно інвестувати у близьких людей.

"І треба обов'язково пересвідчитися, що ця інвестиція задоволена. Якщо ні — то обов'язково проінвестувати туди, бо це частина вашої екосистеми", — рекомендує Андрій Горохов.

Нагадаємо, Андрій Горохов розказав, які книги варто прочитати інвесторам-початківцям.

Про те, як правильно заробляти гроші і ефективно їх примножувати, у що інвестувати, а які активи обходити стороною, які інструменти для збільшення капіталу доступні наразі в Україні, та про багато інших секретів успішного бізнесу — читайте в повному тексті інтерв’ю Андрія Горохова для Delo.ua.