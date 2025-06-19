Гендиректор umgi Андрей Горохов рассказал, как (не) потерять деньги на инвестициях, и при чем здесь казино

Генеральный директор инвестиционной компании umgi Андрей Горохов озвучил рекомендации, как правильно инвестировать, с чего начинать, на что обращать внимание и чего не стоит делать, чтобы не потерять деньги на инвестициях.

Об этом Андрей Горохов рассказал в интервью Delo.ua.

Как правильно инвестировать

Совет первый. Прежде чем инвестировать, следует максимально глубоко разобраться в активе, куда собираетесь вложить средства.

"Если начинаешь инвестировать в сферу, в которой не разобрался, только на доверии, то это в инвестиционной сфере можно сравнить с игрой в казино", — предупреждает Андрей Горохов.

Если нет времени разобраться в том, куда лучше инвестировать, то, по мнению опытных инвесторов, лучше инвестировать в свое первое собственное жилье, никогда не отдавать его в залог и всегда оставлять его вне какого-либо риска.

Следующий совет — инвестируя в качестве розничного инвестора в новый бизнес, не стоит закладывать корпоративные права или активы других своих бизнесов, хорошо работающих и приносящих доходы.

"Если же хочется потерять деньги на инвестициях, то для этого есть много лучших способов, например, проиграть в казино или просто потратить, путешествуя или покупая одежду", — говорит собеседник Delo.ua.

Какими должны быть приоритеты инвестирования

По убеждению Андрея Горохова, абсолютным приоритетом в инвестировании должны быть инвестиции в здоровье, собственное и своих родных.

"Прежде всего, я бы вкладывался в здоровье. Потом — в образование", — говорит собеседник издания.

Далее, уверен Горохов, нужно инвестировать в близких людей.

"И надо обязательно убедиться, что эта инвестиция удовлетворена. Если нет — обязательно проинвестировать туда, потому что это часть вашей экосистемы", — рекомендует Андрей Горохов.

Напомним, Андрей Горохов рассказал, какие книги стоит прочитать начинающим инвесторам.

О том, как правильно зарабатывать деньги и эффективно их приумножать, во что инвестировать, а какие активы обходить стороной, какие инструменты для увеличения капитала доступны сейчас в Украине и о многих других секретах успешного бизнеса — читайте в полном тексте интервью Андрея Горохова для Delo.ua.