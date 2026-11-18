Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив для Тернополя кредит на суму €9 млн. Гроші призначені для підтримки міського теплопостачання та громадського транспорту під час війни.

Як пише Dilo, про це йдеться в огляді проєкту на сайті банку.

Кредит планують надати двома траншами. Перший становитиме €6 млн. Ще €3 млн місто зможе отримати додатково.

Частину кредитного ризику покриватиме гарантія Європейського Союзу за програмою муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості (MIIR), яка діє в межах Інвестиційної програми для України (UIF).

Кошти спрямують на поточні витрати комунальних підприємств, ремонт і технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання та міського транспорту.

За даними ЄБРР, у Тернополі проживає близько 226 тис. людей, зокрема приблизно 28 тис. внутрішньо переміщених осіб. Погоджене фінансування має допомогти місту підтримувати роботу цих послуг для жителів, внутрішньо переміщених осіб, бюджетних установ і бізнесу.

Раніше повідомлялося, що Київ отримає від ЄБРР кредит у розмірі 50 млн євро на закупівлю сучасних енергоефективних вагонів метро, а також спеціального обладнання для їхнього технічного обслуговування і діагностики.