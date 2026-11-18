Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил для Тернополя кредит на сумму €9 млн. Деньги предназначены для поддержки городского теплоснабжения и общественного транспорта во время войны.

Как пишет Dilo, об этом говорится в обзоре проекта на сайте банка.

Кредит планируют предоставить двумя траншами. Первый будет составлять €6 млн. Еще €3 млн город сможет получить дополнительно.

Часть кредитного риска будет покрываться гарантией Европейского Союза по программе муниципальной, инфраструктурной и промышленной устойчивости (MIIR), действующей в рамках Инвестиционной программы для Украины (UIF).

Средства будут направлены на текущие расходы коммунальных предприятий, ремонт и техническое обслуживание систем централизованного теплоснабжения и городского транспорта.

По данным ЕБРР, в Тернополе проживает около 226 тыс. человек, в том числе около 28 тыс. внутренне перемещенных лиц. Соглашенное финансирование должно помочь городу поддерживать работу этих услуг для жителей, внутренне перемещенных лиц, бюджетных учреждений и бизнеса.

Ранее сообщалось, что Киев получит от ЕБРР кредит в размере 50 млн. евро на закупку современных энергоэффективных вагонов метро, а также специального оборудования для их технического обслуживания и диагностики.