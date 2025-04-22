Львівський протезний завод передали місту: підприємство стане частиною реабілітаційного центру "Незламні"

Кабінет міністрів України передав Львівський протезний завод у власність Львівської міської територіальної громади. Відповідне рішення ухвалене розпорядженням уряду №378-р від 21 квітня 2025 року.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ.

Йдеться про цілісний майновий комплекс державного підприємства "Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування", розташований у Львові на вул. Рудненській, 10.

Як повідомили у ЛМР, у минулому підприємство виготовляло колісні крісла, триколісні велосипеди, вертикалізатори, протези та ортопедичне взуття. Проте через фінансові труднощі завод припинив роботу. У березні 2023 року сесія Львівської міської ради погодилась прийняти протезний завод у власність громади Львова та інтегрувати його до складу Першого медичного об’єднання Львова — зокрема, в рамках діяльності реабілітаційного центру "Незламні".

На відновлення заводу планується залучити 350–390 млн грн з бюджету Львова, коштів Першого медоб’єднання, а також благодійної та грантової підтримки. Основний напрям нової діяльності — послуги з протезування та ортезування.

Підприємство буде поділене на дві виробничі лінії: виготовлення уніфікованих комплектувальних (коліна, адаптери, стопи, труби) та індивідуальних куксоприймачів. У Львові планується виробляти від 50 до 80 протезів щомісяця. У Луцьку, Івано-Франківську та Мукачеві — по 15–20 протезів на місяць у кожному місті.

До кінця 2025 року у Львові планують сформувати повноцінну виробничу базу, яка зможе виготовляти до 2 500–3 000 протезів щорічно.

Додамо, Міністерство соціальної політики реалізує низку програм у межах Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року. За перші два місяці 2025 року в межах державної програми протезування 18,6 тисячі українців отримали понад 58,5 тисяч засобів реабілітації.