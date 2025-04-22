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Львовский протезный завод передали городу: предприятие станет частью реабилитационного центра "Незламні"

протезный завод
Львовский протезный завод передали городу

Кабинет Министров Украины передал Львовский протезный завод в собственность Львовской городской территориальной громады. Соответствующее решение было принято распоряжением правительства №378-р от 21 апреля 2025 года.

Об этом говорится в распоряжении КМУ.

Речь идет о целостном имущественном комплексе государственного предприятия "Львовское экспериментальное предприятие средств передвижения и протезирования", расположенном во Львове на ул. Рудненской, 10

Как сообщили в ЛГС, в прошлом предприятие производило колесные кресла, трехколесные велосипеды, вертикализаторы, протезы и ортопедическую обувь. Однако из-за финансовых трудностей завод прекратил работу. В марте 2023 сессия Львовского городского совета согласилась принять протезный завод в собственность общины Львова и интегрировать его в состав Первого медицинского объединения Львова — в частности, в рамках деятельности реабилитационного центра "Незламні".

На восстановление завода планируется привлечь 350-390 млн. грн. из бюджета Львова, средств Первого медобъединения, а также благотворительной и грантовой поддержки. Основное направление новой деятельности – услуги по протезированию и ортезированию.

Предприятие будет разделено на две производственные линии: изготовление унифицированных комплектующих (коленки, адаптеры, стопы, трубы) и индивидуальных куксоприемников. Во Львове планируется производить от 50 до 80 протезов ежемесячно. В Луцке, Ивано-Франковске и Мукачево – по 15–20 протезов в месяц в каждом городе.

До конца 2025 года во Львове планируется сформировать полноценную производственную базу, которая сможет производить до 2 500–3 000 протезов ежегодно.

Министерство социальной политики реализует ряд программ в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года. За первые два месяца 2025 года в рамках государственной программы протезирования   18,6 тысяч украинцев получили более 58,5 тысяч средств реабилитации.

Автор:
Татьяна Гойденко