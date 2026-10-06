Масована атака зупинила роботу дата-центру "Омега Телеком" у Києві

Київський дата-центр “Омега Телеком” змушений повністю зупинити свою роботу внаслідок недавньої масованої атаки російських військ.

Як пише Dilo, про повідомила пресслужба компанії.

"Шановні партнери! Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський дата-центр "Омега Телеком" припиняє свою роботу", - йдеться в повідомленні.

Попри критичну ситуацію, команда підприємства продовжує працювати над ліквідацією наслідків обстрілу. Наразі фахівці зосереджені на відновленні каналів зв’язку та стабілізації доступу до мережі Інтернет на резервних майданчиках.

"Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!" — наголосили в компанії, подякувавши партнерам за розуміння та підтримку в умовах надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, унаслідок подвійної російської атаки по Києву 27 вересня було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора “Омега Телеком”.

Про компанію

ТОВ "Омега Телеком" працює на українському ринку з 2012 року та спеціалізується на телекомунікаційній інфраструктурі. Компанія обслуговує понад 300 інтернет-провайдерів і має мережу більш ніж у 260 містах України.

Загальна протяжність магістральних оптоволоконних ліній оператора становить близько 18 500 км. У Києві компанія також має дата-центр площею 900 кв. м, розрахований на 159 стійок.

Оптоволоконна мережа "Омега Телеком" проходить через ключові точки обміну трафіком у Києві, зокрема на вулицях Сім’ї Прахових та Леонтовича, забезпечуючи взаємопідключення з телекомунікаційними операторами.

Атака на дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust. Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.