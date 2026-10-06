Массированная атака остановила работу дата-центра "Омега Телеком" в Киеве

Киевский дата-центр "Омега Телеком" вынужден полностью остановить свою работу в результате недавней массированной атаки российских войск.

Как пишет Dilo, сообщила прессслужба компании.

"Уважаемые партнеры! Должны констатировать факт: после массированной вражеской атаки Киевский дата-центр "Омега Телеком" прекращает свою работу", - говорится в сообщении.

Несмотря на критическую ситуацию, команда предприятия продолжает работать над ликвидацией последствий обстрелов. Специалисты сосредоточены на восстановлении каналов связи и стабилизации доступа к сети Интернет на резервных площадках.

"Это сложный момент для нас, но мы не останавливаемся!" — отметили в компании, поблагодарив партнеров за понимание и поддержку в условиях чрезвычайной ситуации.

Напомним, в результате двойной российской атаки по Киеву 27 сентября было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора "Омега Телеком".

О компании

ООО "Омега Телеком" работает на украинском рынке с 2012 года и специализируется на телекоммуникационной инфраструктуре. Компания обслуживает более 300 интернет-провайдеров и имеет сеть более чем в 260 городах Украины.

Общая протяженность магистральных оптоволоконных линий оператора составляет около 18500 км. В Киеве у компании также дата-центр площадью 900 кв. м, рассчитанный на 159 стоек.

Оптоволоконная сеть "Омега Телеком" проходит через ключевые точки обмена трафиком в Киеве, в частности, на улицах Семьи Праховых и Леонтовича, обеспечивая взаимоподключение с телекоммуникационными операторами.

Атака на дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров .

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust. Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемы с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.