НБУ хоче до середини року затвердити стратегію розвитку іпотеки

До середини 2025 року Україна повинна розробити комплексну іпотечну стратегію для всього банківського сегменту. До цього часу мають бути відпрацьовані і нововведення щодо державної іпотечної програми “єОселя.”

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Ключові рішення щодо змін у банківській системі будуть ухвалюватись на Раді з фінансової стабільності, заявила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

"Якщо говорити про стратегію іпотеки, то ми маємо з колегами з Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом, Фондом держмайна опрацювати і затвердити її до середини цього року як складову стратегії фінансового сектору", – наголосила банкірка під час свого виступу на Першому форумі доступної іпотеки у Києві 27 березня.

Цей документ також має стати частиною майбутньої житлової стратегії України, додала Рожкова.

За її словами, станом на четвертий рік війни банківська система України має великий запас капіталу і ліквідності та великий потенціал. Проте в умовах війни класичне ринкове іпотечне кредитування обмежене попитом і ризиками, які не готові брати на себе ні позичальники, ні банки.

"Це призводить до того, що рівкень від ставок які сьогодні могла б запропонувати банківська система, якби були ринкові умови, становить блищько 18% річних. за таких умов говорити про розвиток масової іпотеки неможливо", - зауважила Рожкова.

На першому етапі нам треба говорити про зміну параметрів програми "єОселя", адже нинішні її "неринкові" умови, на переконання Рожкової, заважають розвитку масової банківської іпотеки.

За її словами, в межах розробки стратегії необхідно внести зміни до державної програми доступної іпотеки "єОселя", зокрема зробити програму дешевшою для держави.

"Маємо зробити програму більш sustainable, такою, яка зможе у довгостроковій перспективі підтримувати субсидійоване іпотечне кредитування, доки макроекономічні й безпекові умови не дозволять ринковій іпотеці пропонувати кредити за ставкою принаймні 15% річних", – додала вона.

На переконання представниці НБУ, для переформатування іпотечної програми також необхідно прийняти низку законодавчих ініціатив, зокрема закон про оцінку майна, закон про сек’юритизацію, імплементувати Європейську іпотечну директиву.

Як повідомляло раніше Delo.ua, у НБУ закликали змінити популярну державну іпотечну програму “єОселя”, щоб вона стала меншим тягарем для бюджету і охопила більше людей.

Водночас в уряді вважають, що необхідно масштабувати успішний досвід "єОселі".



