НБУ хочет в середине года утвердить стратегию развития ипотеки

К середине 2025 г. Украина должна разработать комплексную ипотечную стратегию для всего банковского сегмента. К этому времени должны быть отработаны и новшества по государственной ипотечной программе "єОселя."

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Ключевые решения по изменениям в банковской системе будут приниматься на Совете по финансовой стабильности, заявила зампредседателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Если говорить о стратегии ипотеки, то мы имеем с коллегами из Минэкономики, Минфином, Минюстом, Фондом госимущества проработать и утвердить ее до середины этого года как составляющую стратегии финансового сектора", — подчеркнула банкирша во время своего выступления на Первом форуме доступной ипотеки в Киеве.

Этот документ также должен стать частью будущей жилищной стратегии Украины, добавила Рожкова.

По ее словам, на четвертый год войны банковская система Украины имеет большой запас капитала и ликвидности и большой потенциал. Однако в условиях войны классическое рыночное ипотечное кредитование ограничено спросом и рисками, не готовыми брать на себя ни заемщики, ни банки.

"Это приводит к тому, что уровень от ставок, которые сегодня могла бы предложить банковская система, если бы были рыночные условия, составляет около 18% годовых. при таких условиях говорить о развитии массовой ипотеки невозможно", — отметила Рожкова.

На первом этапе нам нужно говорить об изменении параметров программы "єОселя", ведь нынешние ее "нерыночные" условия, по убеждению Рожковой, мешают развитию массовой банковской ипотеки.

По ее словам, в рамках разработки стратегии необходимо внести изменения в государственную программу доступной ипотеки "єОселя", в частности сделать программу дешевле для государства.

"Должны сделать программу более sustainable, которая сможет в долгосрочной перспективе поддерживать субсидированное ипотечное кредитование, пока макроэкономические и условия безопасности не позволят рыночной ипотеке предлагать кредиты по ставке по крайней мере 15% годовых", – добавила она.

По убеждению представительницы НБУ, для переформатирования ипотечной программы также необходимо принять ряд законодательных инициатив, в частности, закон об оценке имущества, закон о секьюритизации, имплементировать Европейскую ипотечную директиву.

Как сообщало ранее Delo.ua, в НБУ призвали сменить популярную государственную ипотечную программу "єОселя", чтобы она стала меньшей обузой для бюджета и охватила больше людей.

В то же время в правительстве считают, что необходимо масштабировать успешный опыт "єОселі".



