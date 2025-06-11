НБУ зареєстрував нового страхового посередника: що відомо

Національний банк України включив ТОВ "Меглер Україна" до Реєстру страхових посередників.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Меглер Україна" отримала статус брокера

Національний банк України ухвалив рішення про включення ТОВ "Меглер Україна" до Реєстру страхових посередників. Відповідна дія була здійснена на підставі електронної заявки, поданої компанією.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 6 червня 2025 року.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Меглер Україна" було зареєстровано в 2025 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10 тис. грн.

Основний вид діяльності:

Компанія спеціалізується на посередницьких послугах у сфері страхування, зокрема виконує функції страхового агента та брокера. Її діяльність передбачає організацію укладення договорів страхування між страховиками та клієнтами, надання консультацій, супровід клієнтів та сприяння в отриманні страхових виплат.

Бенефіціарний власник - Бодашко Руслан.

Хто такий страховий брокер?

Страховий брокер — це фахівець, який виступає посередником між клієнтом і страховими компаніями, надаючи професійні консультації для задоволення страхових потреб клієнта. Він діє незалежно від страхових організацій і завжди захищає інтереси свого клієнта.

Основні обов’язки брокера включають: