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НБУ зарегистрировал нового страхового посредника: что известно

НБУ
НБУ включил нового страхового посредника в официальный реестр / НБУ

Национальный банк Украины включил ООО "Меглер Украина" в Реестр страховых посредников.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

"Меглер Украина" получила статус брокера

Национальный банк Украины принял решение о включении ООО "Меглер Украина" в Реестр страховых посредников. Соответствующее действие было совершено на основании электронной заявки, поданной компанией.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 6 июня 2025 года.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Меглер Украина" было зарегистрировано в 2025 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 тыс. грн.

Основной вид деятельности:

Компания специализируется на посреднических услугах в сфере страхования, в частности, выполняет функции страхового агента и брокера. Ее деятельность предусматривает организацию заключения договоров страхования между страховщиками и клиентами, предоставление консультаций, сопровождение клиентов и содействие в получении страховых выплат.

Бенефициарный владелец – Бодашко Руслан.

Кто такой страховой брокер?

Страховой брокер – это специалист, выступающий посредником между клиентом и страховыми компаниями, предоставляя профессиональные консультации для удовлетворения страховых потребностей клиента. Он действует вне зависимости от страховых организаций и всегда защищает интересы своего клиента.

Основные обязанности брокера включают в себя:

  • Помощь в выборе страховых продуктов, которые лучше всего отвечают потребностям клиента.
  • Посредничество в общении и переговорах со страховыми компаниями от клиента.
  • Защита прав клиента при заключении договоров, урегулировании страховых случаев и разрешении спорных ситуаций.
  • Предоставление объективной информации о различных страховых предложениях, что помогает сделать взвешенный выбор.
  • Контроль за соблюдением прав клиента, в том числе в случаях получения страховых выплат.
Автор:
Ольга Опенько