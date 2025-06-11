НБУ зарегистрировал нового страхового посредника: что известно

Национальный банк Украины включил ООО "Меглер Украина" в Реестр страховых посредников.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

"Меглер Украина" получила статус брокера

Национальный банк Украины принял решение о включении ООО "Меглер Украина" в Реестр страховых посредников. Соответствующее действие было совершено на основании электронной заявки, поданной компанией.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 6 июня 2025 года.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Меглер Украина" было зарегистрировано в 2025 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 тыс. грн.

Основной вид деятельности:

Компания специализируется на посреднических услугах в сфере страхования, в частности, выполняет функции страхового агента и брокера. Ее деятельность предусматривает организацию заключения договоров страхования между страховщиками и клиентами, предоставление консультаций, сопровождение клиентов и содействие в получении страховых выплат.

Бенефициарный владелец – Бодашко Руслан.

Кто такой страховой брокер?

Страховой брокер – это специалист, выступающий посредником между клиентом и страховыми компаниями, предоставляя профессиональные консультации для удовлетворения страховых потребностей клиента. Он действует вне зависимости от страховых организаций и всегда защищает интересы своего клиента.

Основные обязанности брокера включают в себя: