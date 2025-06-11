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НБУ зарегистрировал нового страхового посредника: что известно
Национальный банк Украины включил ООО "Меглер Украина" в Реестр страховых посредников.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
"Меглер Украина" получила статус брокера
Национальный банк Украины принял решение о включении ООО "Меглер Украина" в Реестр страховых посредников. Соответствующее действие было совершено на основании электронной заявки, поданной компанией.
Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 6 июня 2025 года.
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Меглер Украина" было зарегистрировано в 2025 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 тыс. грн.
Основной вид деятельности:
Компания специализируется на посреднических услугах в сфере страхования, в частности, выполняет функции страхового агента и брокера. Ее деятельность предусматривает организацию заключения договоров страхования между страховщиками и клиентами, предоставление консультаций, сопровождение клиентов и содействие в получении страховых выплат.
Бенефициарный владелец – Бодашко Руслан.
Кто такой страховой брокер?
Страховой брокер – это специалист, выступающий посредником между клиентом и страховыми компаниями, предоставляя профессиональные консультации для удовлетворения страховых потребностей клиента. Он действует вне зависимости от страховых организаций и всегда защищает интересы своего клиента.
Основные обязанности брокера включают в себя:
- Помощь в выборе страховых продуктов, которые лучше всего отвечают потребностям клиента.
- Посредничество в общении и переговорах со страховыми компаниями от клиента.
- Защита прав клиента при заключении договоров, урегулировании страховых случаев и разрешении спорных ситуаций.
- Предоставление объективной информации о различных страховых предложениях, что помогает сделать взвешенный выбор.
- Контроль за соблюдением прав клиента, в том числе в случаях получения страховых выплат.