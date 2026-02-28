Олександра Уріна призначили генеральним директором "Охматдиту"

Олександр Урін офіційно призначений генеральним директором ДНП "НДСЛ "Охматдит". Останні півтора року він очолював лікарню як виконувач обов’язків, забезпечуючи стабільну роботу лікарні та відновлення після ракетного удару.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Охматдиту".

Що відомо про Олександра Уріна

Урін працює в "Охматдиті" понад 20 років — як лікар-анестезіолог та завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих і хронічних інтоксикацій.

"Він добре знає лікарню зсередини — її команду, процеси та функції кожного підрозділу. У його підході до управління — системність, особиста відповідальність та виважені рішення. Без гучних заяв, із фокусом на конкретних діях", - зазначається в повідомленні.

Скандал навколо "Охматдиту"

19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі НДСЛ "Охматдит" під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

БО "Благодійний фонд "Охматдит", який проводив тендер, відкидає звинувачення щодо непрозорості у використанні коштів і категорично заперечує всі звинувачення щодо недоброчесності.

У липні голова МОЗ повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" який викликав неймовірний резонанс та обурення в суспільстві проведуть заново і цього разу вже на Prozorro.