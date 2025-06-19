У МОЗ пояснили, чому "Охматдит" ремонтує компанія, яка фігурує у справах про розкрадання держкоштів: що кажуть

Міністерство охорони здоров’я України відреагувало на журналістське розслідування про те, що відновлюватиме дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" компанія, яка фігурує у 10 кримінальних справах. У відомстві наголошують, що усі закупівлі, пов’язані з реконструкцією закладу, проводяться відкрито, прозоро та відповідно до вимог законодавства.

Про це повідомляє Delo.ua.

Нагадаємо, в тендері на ремонт корпусу серед будівельних компаній перемогло ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД", яке надало найбільш економічно вигідну пропозицію — майже 293 млн грн, тоді як очікувана вартість ремонту становила 367,4 млн грн.

У МОЗ наголошують, що попри те, що закупівля здійснювалася за кошти благодійного фонду, при оцінці тендерних пропозицій було використано виключний перелік підстав для відхилення. Замовник має право відхилити пропозицію лише у випадках, коли:

учасника процедури закупівлі або його керівника, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

керівника учасника процедури закупівлі було засуджено за вчинення кримінального правопорушення з корисливих мотивів.

ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД" надало всі необхідні документи, які підтверджують відсутність таких обставин:

витяг МВС про несудимість керівника;

довідку НАЗК щодо відсутності фактів притягнення до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

"Таким чином, наявність кримінальних проваджень, в яких фігурують учасники закупівель, не є підставою для відхилення їх тендерних пропозицій. Саме тому лікарня "Охматдит" не мала жодних підстав для відхилення тендерної пропозиції ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД"", - пояснюють у МОЗ.

Там нагадали, шо роботи фінансуються за рахунок благодійного фонду "Охматдит — здорове дитинство", який акумулював значну частину пожертв українців у 2024 році. У МОЗ переконують, що кожна гривня використовується за прямим цільовим призначенням — на відновлення лікарні.

Як повідомляють у МОЗ, у липні підрядник планує завершити відновлення частини пошкоджених фасадів, після чого розпочнеться монтаж нових віконних конструкцій, які зараз замовлені підрядником.

Паралельно триває ремонт внутрішніх приміщень. У першу чергу відновлять приміщення відділення дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку.

Росія 8 липня 2024 року завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101.

"Охматдит" відновлюватиме компанія, яка фігурує у 10 кримінальних справах

"Охматдит" відновлюватиме ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД", яке фігурує у 10 кримінальних справах та 4 рази обвинувачувалась у розкраданні держкоштів у змові з посадовими особами Сумської та Донецької областей, повідомляє "Слідство.Інфо".

Видання зазначає, що товариством володіє Володимир Духович і за 2015-2023 роки воно фігурувало в 10 кримінальних провадженнях.

Одне з них стосується того, що у липні 2017-го Департамент капітального будівництва Донецької ОДА уклав договір з ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД" на суму 44 642 886,00 грн.

Згідно з ним, компанія мала реконструювати будівлю впродовж 159 днів. Департамент виплатив аванс товариству, проте не отримав виконані роботи в передбачений термін.

Також у грудні 2017-го компанія уклала договір з обласною лікарнею інтенсивного лікування Маріуполя. За словами журналістів, він передбачав ремонт будівлі за 55 410 650 грн та здійснювався за рахунок бюджетних коштів.

Згодом виявилося, що ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД" завищувало вартість матеріалів приблизно удвічі. У такий спосіб посадовці лікарні та компанії привласнили бюджетні кошти.

Ще одне провадження датується квітнем 2019 року. Воно стосується досудового розслідування, яке проводили за фактом можливого розкрадання держкоштів посадовими особами Департаменту інфраструктури Сумської міської ради на суму понад 34 млн грн. "Слідство.Інфо" зазначає, що чиновники знаходились у змові з підрядниками, серед яких фігурує ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД".

"Упродовж 2017-2019 років компанія уклала договори на загальну суму 153 млн грн. З метою привласнення та розтрати бюджетних коштів співробітники компанії вступили у змову з на той час директором Департаменту охорони здоров`я Донецької ОДА. Компанія завищувала вартість та обсяг робіт, які проводилися на території лікарні", — йдеться в матеріалі.

Також журналісти з’ясували, що ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД" пов’язане з:

Міністерством охорони навколишнього природного середовища;

Державною аудиторською службою;

Міністерством енергетики та вугільної промисловості;

Державним підприємством "Енергоатом".

Так, колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Роман Абрамовський раніше працював у ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД". У декларації за 2020 рік він зазначає дохід від компанії у розмірі 252 336 грн.

Дружина власника компанії Галина Духович у 2016 році працювала головною державною аудиторкою в Держаудитслужбі, у 2018-му — головною спеціалісткою у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, а у 2019 — провідною економісткою в "Енергоатомі".