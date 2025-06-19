В Минздраве объяснили, почему "Охматдет" ремонтирует компания, фигурирующая в делах о хищении госсредств: что говорят

Министерство здравоохранения Украины отреагировало на журналистское расследование о том, что будет восстанавливать детскую специализированную больницу "Охматдет" компания, фигурирующая по 10 уголовным делам. В ведомстве подчеркивают, что все закупки, связанные с реконструкцией заведения, производятся открыто, прозрачно и в соответствии с требованиями законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua.

Напомним, в тендере на ремонт корпуса среди строительных компаний победило ООО "Риола-Модуль ЛТД", предоставившее наиболее экономически выгодное предложение — почти 293 млн грн, тогда как ожидаемая стоимость ремонта составила 367,4 млн грн.

В Минздраве отмечают, что, несмотря на то, что закупка осуществлялась за средства благотворительного фонда, при оценке тендерных предложений был использован исключительный перечень оснований для отклонения. Заказчик имеет право отклонить предложение только в случаях, когда:

участник процедуры закупки или его руководитель, внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

руководитель участника процедуры закупки был осужден за совершение уголовного правонарушения по корыстным мотивам.

ООО "Риола-Модуль ЛТД" предоставило все необходимые документы, подтверждающие отсутствие следующих обстоятельств:

выписка МВД о несудимости руководителя;

справку НАПК об отсутствии фактов привлечения к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

"Таким образом, наличие уголовных производств, в которых фигурируют участники закупок, не является основанием для отклонения их тендерных предложений. Именно поэтому у больницы "Охматдет" не было никаких оснований для отклонения тендерного предложения ООО "Риола-Модуль ЛТД"", — объясняют в Минздраве.

Там напомнили, что работы финансируются за счет благотворительного фонда "Охматдет — здоровое детство", который аккумулировал значительную часть пожертвований украинцев в 2024 году.

Как сообщают в Минздраве, в июле подрядчик планирует завершить восстановление части поврежденных фасадов, после чего начнется монтаж новых оконных конструкций, которые сейчас заказаны подрядчиком.

Параллельно идет ремонт внутренних помещений. В первую очередь восстановят помещение отделения детской онкогематологии и трансплантации костного мозга.

Россия 8 июля 2024 нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101.

"Охматдет" будет восстанавливать компания, фигурирующая по 10 уголовным делам

"Охматдет" будет восстанавливать ООО "Риола-Модуль ЛТД", фигурирующее по 10 уголовным делам и 4 раза обвинялось в хищении госсредств в сговоре с должностными лицами Сумской и Донецкой областей, сообщает "Следство.Инфо".

Издание отмечает, что обществом владеет Владимир Духович и за 2015-2023 годы оно фигурировало в 10 уголовных производствах.

Одно из них касается того, что в июле 2017 Департамент капитального строительства Донецкой ОГА заключил договор с ООО "Риола-Модуль ЛТД" на сумму 44 642 886,00 грн.

Согласно ему, компания должна была реконструировать здание в течение 159 дней. Департамент выплатил аванс обществу, однако не получил выполненных работ в предусмотренный срок.

Также в декабре 2017 года компания заключила договор с областной больницей интенсивного лечения Мариуполя. По словам журналистов, он предусматривал ремонт здания за 55410650 грн и осуществлялся за счет бюджетных средств.

Впоследствии оказалось, что ООО "Риола-Модуль ЛТД" завышало стоимость материалов примерно вдвое. Таким образом, чиновники больницы и компании присвоили бюджетные средства.

Еще одно производство датируется апрель 2019 года. Оно касается досудебного расследования, проводимого по факту возможного хищения госсредств должностными лицами Департамента инфраструктуры Сумского городского совета на сумму более 34 млн грн. "Следствие.Инфо" отмечает, что чиновники находились в сговоре с подрядчиками, среди которых фигурирует ООО "Риола-Модуль ЛТД".

"В течение 2017-2019 годов компания заключила договоры на общую сумму 153 млн грн. С целью присвоения и растраты бюджетных средств сотрудники компании вступили в сговор с в то время директором Департамента здравоохранения Донецкой ОГА. Компания завышала стоимость и объем работ, которые проводились на территории больницы", — говорится в сообщении.

Также журналисты выяснили, что ООО "Риола-Модуль ЛТД" связано с:

Министерством охраны окружающей среды;

Государственной аудиторской службой;

Министерством энергетики и угольной промышленности;

Государственным предприятием "Энергоатом".

Да, бывший министр охраны окружающей природной среды Украины Роман Абрамовский ранее работал в ООО "Риола-Модуль ЛТД". В декларации за 2020 год он отмечает доход от компании в размере 252 336 грн.

Жена владельца компании Галина Духович в 2016 году работала главной государственной аудиторкой в Госаудитслужбе, в 2018-м — главной специалисткой в Министерстве энергетики и угольной промышленности, а в 2019-м — ведущей экономисткой в "Энергоатоме".