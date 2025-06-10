В Киеве начали восстановление корпуса "Охматдета" почти за 293 млн грн (ФОТО)

В Киеве началось восстановление одного из ключевых корпусов Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", который получил повреждения в результате прилета российской ракеты. Работы будут стоить почти 293 млн гривен, что более чем на 70 млн гривен меньше, чем ожидалось.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кто будет выполнять работы

В ведомстве отметили, что в тендере на ремонт корпуса среди строительных компаний победила Риола-Модуль ЛТД, предоставившая наиболее экономически выгодное предложение — почти 293 млн грн, тогда как ожидаемая стоимость ремонта составила 367,4 млн грн. Таким образом, удастся сэкономить более 70 млн грн, что позволит направить сэкономленные средства на другие направления восстановления заведения. В Минздраве отметили, что именно Риола-Модуль ЛТД завершала работы по строительству современного корпуса Охматдета в 2020 году.

Договор включает:

восстановление строительных конструкций, кровли, фасада, окон и дверей;

внутренняя отделка помещений и инженерных сетей;

оборудование систем медицинских газов, пожарной сигнализации, видеосвязи и освещения;

благоустройство территории и дорожного покрытия.

Также подписан договор с компанией "Академ Буд" на осуществление технического надзора, а авторский надзор обеспечит проектант — компания "Аркон".

Финансирование проекта осуществляется за счет Благотворительного фонда "Охматдет — здоровое детство", аккумулировавшего взносы украинцев в 2024 году.

Функционирование корпуса и медицинская помощь не будет прекращаться во время восстановительных работ.

Параллельно в больнице проводят подготовку к восстановлению других объектов, в частности хирургического и токсикологического корпусов.

Как сообщалось, в октябре был заключен договор на проведение первоочередных противоаварийных работ в НДСЛ "Охматдет", тендер прошел на платформе Prozorro. Плательщиком выступил благотворительный фонд "Таблеточки". Победителем конкурса стала компания ООО "Юнит Девелопмент".

Россия 8 июля 2024 нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101.

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.

По информации издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".

БО "Благотворительный фонд "Охматдет", проводивший тендер, отвергает обвинения в непрозрачности в использовании средств и категорически отрицает все обвинения в неблагочестии.

В июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и в этот раз уже на Prozorro.