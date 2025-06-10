У Києві почали відбудову корпусу "Охматдиту" за майже 293 млн грн (ФОТО)

У Києві почалося відновлення одного з ключових корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", який зазнав пошкоджень унаслідок прильоту російської ракети. Роботи коштуватимуть майже 293 млн гривень, що на понад 70 млн гривень менше, ніж очікувалося.

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Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Хто виконуватиме роботи

У відомстві зазначили, що в тендері на ремонт корпусу серед будівельних компаній перемогла Ріола-Модуль ЛТД, яка надала найбільш економічно вигідну пропозицію — майже 293 млн грн, тоді як очікувана вартість ремонту становила 367,4 млн грн. Таким чином вдасться заощадити понад 70 млн грн, що дасть змогу спрямувати заощаджені кошти на інші напрями відновлення закладу. У МОЗ зауважили, що саме Ріола-Модуль ЛТД завершувала роботи з будівництва сучасного корпусу Охматдиту у 2020 році.

Договір включає:

відновлення будівельних конструкцій, покрівлі, фасаду, вікон і дверей;

внутрішнє оздоблення приміщень та інженерних мереж;

обладнання систем медичних газів, пожежної сигналізації, відеозв’язку та освітлення;

благоустрій території та дорожнього покриття.

Також підписано договір з компанією "Академ Буд" на здійснення технічного нагляду, а авторський нагляд забезпечить проєктант — компанія "Аркон".

Фінансування проєкту здійснюється коштом Благодійного фонду "Охматдит — здорове дитинство", що акумулював внески українців у 2024 році.

Функціонування корпусу та надання медичної допомоги не припинятиметься під час відновлювальних робіт.

Паралельно у лікарні проводять підготовку до відновлення й інших об’єктів, зокрема хірургічного та токсикологічного корпусів.

Як повідомлялося, у жовтні був укладений договір на проведення першочергових протиаварійних робіт в НДСЛ "Охматдит", тендер відбувся на платформі Prozorro. Платником виступив благодійний фонд "Таблеточки". Переможцем конкурсу стала компанія ТОВ "Юніт Девелопмент".

Росія 8 липня 2024 року завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101.

Скандал навколо "Охматдиту"

19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі НДСЛ "Охматдит" під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

БО "Благодійний фонд "Охматдит", який проводив тендер, відкидає звинувачення щодо непрозорості у використанні коштів і категорично заперечує всі звинувачення щодо недоброчесності.

У липні голова МОЗ повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" який викликав неймовірний резонанс та обурення в суспільстві проведуть заново і цього разу вже на Prozorro.