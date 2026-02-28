Александра Урина назначили генеральным директором "Охматдета"

Александр Урин официально назначен генеральным директором ГНП "НИСЛ "Охматдет". Последние полтора года он возглавлял больницу как исполняющий обязанности, обеспечивая стабильную работу больницы и восстановление после ракетного удара.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Охматдета".

Что известно об Александре Урине

Урин работает в "Охматдете" более 20 лет - как врач-анестезиолог и заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых и хронических интоксикаций.

"Он хорошо знает больницу изнутри - ее команду, процессы и функции каждого подразделения. В его подходе к управлению - системность, личная ответственность и взвешенные решения. Без громких заявлений, с фокусом на конкретных действиях", - отмечается в сообщении.

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" - здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.

По информации издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".

БО "Благотворительный фонд "Охматдет", проводивший тендер, отвергает обвинения в непрозрачности в использовании средств и категорически отрицает все обвинения в неблагочестии.

В июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и в этот раз уже на Prozorro.