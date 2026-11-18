В Україні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть отримати грантову підтримку до 25 млн грн на комплексну термомодернізацію житла. Програма “Енергодім” Фонду енергоефективності передбачає компенсацію частини витрат на утеплення фасадів, дахів, модернізацію систем опалення та інші енергоефективні заходи.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на коментар від Фонду енергоефективності.

Скільки грошей можуть отримати ОСББ

17 лютого 2026 року Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила зміни до програми “Енергодім”. Одним із нововведень стало збільшення максимального розміру гранту за пакетом “Б” до 25 млн грн.

Програма передбачає часткове відшкодування витрат на енергоефективну модернізацію багатоквартирних будинків. Залежно від обраного пакета ОСББ можуть отримати компенсацію до 60% або 70% вартості будівельних робіт.

Зокрема:

Пакет “А” – до 60% вартості будівельних робіт. Передбачає модернізацію інженерних систем, зокрема індивідуальних теплових пунктів, систем опалення та обліку теплової енергії.

Пакет “Б” – до 70% вартості будівельних робіт. Охоплює комплексну термомодернізацію: заходи пакета “А”, а також утеплення зовнішніх стін, покрівлі або горища та перекриття над підвалом.

Окремо Фонд компенсує до 70% прийнятних супровідних витрат. До них належать енергетичний аудит, розроблення проєктної документації, технічний та авторський нагляд, а також сертифікація енергоефективності після завершення робіт.

Таким чином, програма дозволяє ОСББ отримати фінансову підтримку не лише на утеплення будинку, а й на комплексне оновлення його інженерної інфраструктури.

На що можна використати грантові кошти

За програмою “Енергодім” фінансують заходи, спрямовані на зменшення тепловтрат і скорочення споживання енергоресурсів.

Зокрема, йдеться про:

утеплення фасадів багатоквартирних будинків;

теплоізоляцію дахів і горищ;

утеплення перекриттів над неопалюваними підвалами;

встановлення або модернізацію індивідуальних теплових пунктів;

балансування систем опалення;

встановлення систем обліку теплової енергії;

модернізацію внутрішніх інженерних систем.

Перелік робіт визначають індивідуально для кожного будинку. Передусім ОСББ рекомендують провести енергетичний аудит, щоб встановити основні джерела тепловтрат та визначити, які заходи дадуть найбільший ефект.

Як ОСББ можуть долучитися до програми

Участь у програмі можуть брати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Окремі мешканці не можуть самостійно подавати заявки на отримання гранту – рішення про участь ухвалює ОСББ.

Для підготовки проєкту необхідно:

Провести енергетичний аудит будинку та визначити потребу в термомодернізації. Обрати пакет заходів відповідно до технічного стану будівлі. Провести загальні збори співвласників та погодити участь у програмі, перелік робіт і фінансові зобов'язання. Підготувати проєктну документацію та необхідні документи. Подати заявку через банк-партнер Фонду енергоефективності.

Серед банків-партнерів програми – Укргазбанк, Кредобанк, ПриватБанк, Ощадбанк, Сенс Банк та Глобус Банк.

Водночас ОСББ потрібно враховувати, що грант покриває лише визначену частину прийнятних витрат. Решту фінансування об'єднання має забезпечити самостійно.

Чи можна подати заявку на грант зараз

Станом на 18 листопада 2026 року прийом нових заявок за програмою “Енергодім” тимчасово призупинений.

Як повідомляє Фонд енергоефективності, технічна пауза діє з 22 квітня 2026 року. Її запровадили для адаптації програми до вимог Ukraine Facility.

Водночас ОСББ, які вже беруть участь у програмі, можуть продовжувати реалізацію погоджених проєктів відповідно до умов договорів.

Нової підтвердженої дати відновлення прийому заявок наразі немає.

Попри паузу, ОСББ можуть заздалегідь готуватися до участі: проводити обстеження будинків, обговорювати з мешканцями необхідні роботи, визначати джерела співфінансування та готувати документацію.

Отже, грант до 25 млн грн може стати інструментом комплексного оновлення багатоквартирного житлового фонду. Однак ОСББ, які планують скористатися підтримкою, наразі мають очікувати на відновлення прийому нових заявок.

Нагадаємо, комплексна термомодернізація багатоквартирних будинків в Україні може скоротити споживання енергоресурсів на 50-60% і більше. Найбільший ефект забезпечує не лише утеплення фасадів, а й модернізація систем опалення, заміна вікон, теплоізоляція дахів та встановлення індивідуальних теплових пунктів. Це підтверджують результати реалізованих проєктів українських ОСББ.