В Украине объединения совладельцев многоквартирных домов могут получить грантовую поддержку до 25 млн грн на комплексную термомодернизацию жилья. Программа "Энергодом" Фонда энергоэффективности предусматривает компенсацию части расходов на утепление фасадов, крыш, модернизацию систем отопления и другие энергоэффективные меры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на комментарий Фонда энергоэффективности.

Сколько денег могут получить ОСМД

17 февраля 2026 года Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил изменения в программу "Энергодом". Одним из новшеств стало увеличение максимального размера гранта по пакету "Б" до 25 млн грн.

Программа предусматривает частичное возмещение затрат на энергоэффективную модернизацию многоквартирных домов. В зависимости от выбранного пакета, ОСМД могут получить компенсацию до 60% или 70% стоимости строительных работ.

В частности:

Пакет "А" - до 60% стоимости строительных работ. Предусматривает модернизацию инженерных систем, в частности, индивидуальных тепловых пунктов, систем отопления и учета тепловой энергии.

Пакет "Б" – до 70% стоимости строительных работ. Охватывает комплексную термомодернизацию: мероприятия пакета "А", а также утепление наружных стен, кровли или чердака и перекрытие над подвалом.

Отдельно Фонд компенсирует до 70% приемлемых сопроводительных расходов. К ним относятся энергетический аудит, разработка проектной документации, технический и авторский надзор, а также сертификация энергоэффективности после завершения работ.

Таким образом, программа позволяет ОСМД получить финансовую поддержку не только на утепление дома, но и комплексное обновление его инженерной инфраструктуры.

На что можно использовать грантовые средства

По программе "Энергодом" финансируют мероприятия, направленные на уменьшение теплопотерь и сокращение потребления энергоресурсов.

В частности, речь идет о:

утепление фасадов многоквартирных домов;

теплоизоляцию крыш и чердаков;

утепление перекрытий над неотапливаемыми подвалами;

установку или модернизацию индивидуальных тепловых пунктов;

балансировка систем отопления;

установление систем учета тепловой энергии;

модернизацию внутренних инженерных систем

Список работ определяют индивидуально для каждого дома. Прежде всего, ОСМД рекомендуют провести энергетический аудит, чтобы установить основные источники теплопотерь и определить, какие меры дадут наибольший эффект.

Как ОСМД могут присоединиться к программе

Участие в программе могут принимать объединения совладельцев многоквартирных домов. Отдельные жители не могут самостоятельно подавать заявки на получение гранта – решение об участии принимает ОСМД.

Для подготовки проекта необходимо:

Провести энергетический аудит дома и определить потребность в термомодернизации. Выбрать пакет мероприятий в соответствии с техническим состоянием здания. Провести общее собрание совладельцев и согласовать участие в программе, перечень работ и финансовые обязательства. Подготовка проектной документации и необходимых документов. Подать заявку через банк-партнер Фонда Энергоэффективности.

Среди банков-партнеров программы – Укргазбанк, Кредобанк, ПриватБанк, Сбербанк, Сэнс Банк и Глобус Банк.

В то же время, ОСМД следует учитывать, что грант покрывает лишь определенную часть приемлемых затрат. Остальное финансирование объединения должно обеспечить самостоятельно.

Можно ли подать заявку на грант сейчас

По состоянию на 18 ноября 2026 прием новых заявок по программе «Энергодом» временно приостановлен.

Как сообщает Фонд энергоэффективности, техническая пауза действует с 22 апреля 2026 года. Ее ввели для адаптации программы к требованиям Ukraine Facility.

В то же время, ОСМД, которые уже участвуют в программе, могут продолжать реализацию согласованных проектов в соответствии с условиями договоров.

Новой подтвержденной даты возобновления приема заявок пока нет.

Несмотря на паузу, ОСМД могут заранее готовиться к участию: проводить обследование домов, обсуждать с жителями необходимые работы, определять источники софинансирования и готовить документацию.

Следовательно, грант до 25 млн грн может стать инструментом комплексного обновления многоквартирного жилищного фонда. Однако ОСМД, которые планируют воспользоваться поддержкой, должны ожидать возобновления приема новых заявок.

Напомним, комплексная термомодернизация многоквартирных домов в Украине может сократить потребление энергоресурсов на 50-60% и больше. Наибольший эффект обеспечивает не только утепление фасадов, но и модернизация отопительных систем, замена окон, теплоизоляция крыш и установка индивидуальных тепловых пунктов. Это подтверждают результаты реализуемых проектов украинских ОСМД.