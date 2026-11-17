Комплексная термомодернизация многоквартирных домов может сократить потребление энергоресурсов на 50-60% и более. Наибольший эффект обеспечивает не только утепление фасадов, но и модернизация отопительных систем, замена окон, теплоизоляция крыш и установка индивидуальных тепловых пунктов. Это подтверждают результаты реализуемых проектов украинских ОСМД.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на экспертов Фонда энергоэффективности и архитектурной компании Archimatika.

Как уменьшить расходы на отопление в многоэтажке

По данным Фонда энергоэффективности, комплексная модернизация дома позволяет сократить потребление энергоресурсов на 50% и больше. Конкретный результат зависит от исходного технического состояния здания и перечня выполненных работ.

В то же время специалисты отмечают, что обычного утепления фасада недостаточно. Для достижения максимальной экономии необходимо работать со всеми основными источниками теплопотерь.

В частности, для повышения энергоэффективности многоквартирного дома рекомендуют:

утеплить наружные стены, крышу и перекрытие над неотапливаемыми подвалами;

заменить старые окна и двери в местах общего использования;

устранить мостики холода, в том числе в местах стыков панелей;

модернизировать систему отопления;

установить индивидуальный тепловой пункт с погодозависимым регулированием;

провести балансировку системы отопления и обеспечить учет тепловой энергии;

модернизировать вентиляцию, по возможности установив систему рекуперации тепла.

По словам CEO и владельца Archimatika Дмитрия Васильева, утепление фасада само по себе не гарантирует энергоэффективности. Важно также учитывать вентиляцию, расположение окон, ориентацию дома и возможность использования солнечного тепла.

Одним из решений для уменьшения теплопотерь является приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. Такая система передает тепло отработанному воздуху свежему, поступающему извне, благодаря чему уменьшается потребность в дополнительном отоплении.

Сколько можно сэкономить: примеры украинских домов

Эффективность комплексной термомодернизации подтверждают уже реализуемые проекты в Украине.

В частности, во Львове ОСМД "ГХ-20" модернизировало 41-летний многоквартирный дом по программе "Энергодом". После проведения работ фактическое потребление тепловой энергии сократилось примерно на 50%, а в отдельных квартирах экономия составила 70%.

Впоследствии здание также установило собственную солнечную электростанцию с системой накопления энергии.

Еще один пример – десятиэтажка в Житомире, где после комплексной модернизации потребление энергии уменьшилось более чем на 60%.

В Черкассах ОСМД "Приднепровское" также реализовало проект энергомодернизации при поддержке Фонда энергоэффективности. Экономия энергоресурсов в здании составляет до 50%.

Всего ОСМД из разных регионов Украины уже полностью или частично завершили более 790 проектов по программе "Энергодом".

Как ОСМД могут профинансировать утепление дома

Одним из источников финансирования термомодернизации остается программа "Энергодом" Фонда энергоэффективности.

Она предусматривает возмещение до 70% стоимости определенных программой энергоэффективных мер. Максимальный размер гранта по условиям программы может составить до 25 млн. грн. на один проект.

Средства можно направить, в частности, на утепление фасадов и крыш, модернизацию систем отопления, установку индивидуальных тепловых пунктов, замену окон и дверей в местах общего пользования.

Для участия ОСМД необходимо провести энергетическую сертификацию дома, принять соответствующее решение на общем собрании совладельцев, выбрать банк-партнер Фонда и подготовить проектную документацию.

В то же время, возможность подачи новых заявок зависит от наличия финансирования. По информации Фонда, на момент подготовки комментария действовала временная техническая пауза в приеме и регистрации новых заявок из-за ограниченных финансовых ресурсов.

С чего начать энергомодернизацию многоэтажки

Специалисты советуют начинать подготовку по энергетическому аудиту. Он помогает определить основные источники теплопотерь, оценить состояние инженерных систем и установить какие работы дадут наибольший экономический эффект.

Для ОСМД первоочередными задачами является обследование дома, определение необходимого объема модернизации и разработка плана финансирования.

Важно также предусмотреть резервное питание для критических систем – насосов, индивидуальных тепловых пунктов, освещения и водоснабжения. Для этого могут использоваться генераторы, солнечные электростанции и аккумуляторные системы.

Таким образом, комплексная термомодернизация позволяет не только снизить затраты на отопление, но и повысить комфорт проживания и энергетическую устойчивость многоквартирных домов. В то же время размер экономии зависит от технического состояния конкретного здания и избранных мер.

Заметим, что длительные отключения электроэнергии, риски перебоев с теплоснабжением и рост требований к энергетической устойчивости изменяют подход к подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. Самой проверки системы отопления и утепления фасада недостаточно. Домам необходимы комплексная термомодернизация, современные инженерные системы и резервные источники питания. Какие решения дают самый большой эффект, сколько можно сэкономить на энергоресурсах и на какую поддержку могут рассчитывать ОСМД, читайте в материале.