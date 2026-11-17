Комплексна термомодернізація багатоквартирних будинків в Україні може скоротити споживання енергоресурсів на 50-60% і більше. Найбільший ефект забезпечує не лише утеплення фасадів, а й модернізація систем опалення, заміна вікон, теплоізоляція дахів та встановлення індивідуальних теплових пунктів. Це підтверджують результати реалізованих проєктів українських ОСББ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на експертів Фонду енергоефективності та архітектурної компанії Archimatika.

Як зменшити витрати на опалення в багатоповерхівці

За даними Фонду енергоефективності, комплексна модернізація будинку дає змогу скоротити споживання енергоресурсів на 50% і більше. Конкретний результат залежить від початкового технічного стану будівлі та переліку виконаних робіт.

Водночас фахівці наголошують, що звичайного утеплення фасаду недостатньо. Для досягнення максимальної економії необхідно працювати з усіма основними джерелами тепловтрат.

Зокрема, для підвищення енергоефективності багатоквартирного будинку рекомендують:

утеплити зовнішні стіни, дах і перекриття над неопалюваними підвалами;

замінити старі вікна та двері в місцях загального користування;

усунути містки холоду, зокрема в місцях стиків панелей;

модернізувати систему опалення;

встановити індивідуальний тепловий пункт із погодозалежним регулюванням;

провести балансування системи опалення та забезпечити облік теплової енергії;

модернізувати вентиляцію, за можливості встановивши систему рекуперації тепла.

За словами CEO та власника Archimatika Дмитра Васильєва, утеплення фасаду саме по собі не гарантує енергоефективності. Важливо також враховувати вентиляцію, розташування вікон, орієнтацію будинку та можливості використання сонячного тепла.

Одним із рішень для зменшення тепловтрат є припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією. Така система передає тепло відпрацьованого повітря свіжому, яке надходить ззовні, завдяки чому зменшується потреба в додатковому опаленні.

Скільки можна заощадити: приклади українських будинків

Ефективність комплексної термомодернізації підтверджують уже реалізовані проєкти в Україні.

Зокрема, у Львові ОСББ “ГХ-20” модернізувало 41-річний багатоквартирний будинок за програмою “Енергодім”. Після проведення робіт фактичне споживання теплової енергії скоротилося приблизно на 50%, а в окремих квартирах економія сягнула 70%.

Згодом будинок також встановив власну сонячну електростанцію із системою накопичення енергії.

Ще один приклад – десятиповерхівка в Житомирі, де після комплексної модернізації споживання енергії зменшилося більш ніж на 60%.

У Черкасах ОСББ “Наддніпрянське” також реалізувало проєкт енергомодернізації за підтримки Фонду енергоефективності. Економія енергоресурсів у будинку становить до 50%.

Загалом ОСББ із різних регіонів України вже повністю або частково завершили понад 790 проєктів за програмою “Енергодім”.

Як ОСББ можуть профінансувати утеплення будинку

Одним із джерел фінансування термомодернізації залишається програма “Енергодім” Фонду енергоефективності.

Вона передбачає відшкодування до 70% вартості визначених програмою енергоефективних заходів. Максимальний розмір гранту за умовами програми може становити до 25 млн грн на один проєкт.

Кошти можна спрямувати, зокрема, на утеплення фасадів і дахів, модернізацію систем опалення, встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміну вікон і дверей у місцях загального користування.

Для участі ОСББ необхідно провести енергетичну сертифікацію будинку, ухвалити відповідне рішення на загальних зборах співвласників, обрати банк-партнер Фонду та підготувати проєктну документацію.

Водночас можливість подання нових заявок залежить від наявності фінансування. За інформацією Фонду, на момент підготовки коментаря діяла тимчасова технічна пауза в прийомі та реєстрації нових заявок через обмежені фінансові ресурси.

З чого почати енергомодернізацію багатоповерхівки

Фахівці радять розпочинати підготовку з енергетичного аудиту. Він допомагає визначити основні джерела тепловтрат, оцінити стан інженерних систем і встановити, які роботи дадуть найбільший економічний ефект.

Для ОСББ першочерговими завданнями є обстеження будинку, визначення необхідного обсягу модернізації та розроблення плану фінансування.

Важливо також передбачити резервне живлення для критичних систем – насосів, індивідуальних теплових пунктів, освітлення та обладнання водопостачання. Для цього можуть використовувати генератори, сонячні електростанції та акумуляторні системи.

Таким чином, комплексна термомодернізація дозволяє не лише зменшити витрати на опалення, а й підвищити комфорт проживання та енергетичну стійкість багатоквартирних будинків. Водночас розмір економії залежить від технічного стану конкретної будівлі та обраних заходів.

Зауважимо, тривалі відключення електроенергії, ризики перебоїв із теплопостачанням і зростання вимог до енергетичної стійкості змінюють підхід до підготовки багатоквартирних будинків до опалювального сезону. Самої перевірки системи опалення та утеплення фасаду вже недостатньо. Будинкам потрібні комплексна термомодернізація, сучасні інженерні системи та резервні джерела живлення. Які рішення дають найбільший ефект, скільки можна заощадити на енергоресурсах і на яку підтримку можуть розраховувати ОСББ, читайте в матеріалі.