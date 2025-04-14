Пропускна спроможність "єОселі" низька, держава мусить змінити умови програми, - Анна Лаєвська

Популярна державна іпотечна програма "єОселя" не в змозі вирішити проблеми усіх українців, які сьогодні потребують доступного житла. А нагальна потреба у житлі є у мільйонів людей.

Держава має змінити підходи в програмі "єОселя" та задіяти нові інструменти для вирішення квартирного питання, заявила комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська, виступаючи на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua.

"Пропускна спроможність "єОселі" досить обмежена. У програмі не виходять за мільярд грн на місяць - це фінансування на всю Україну, на усі банки. Ми розуміємо, що при собівартості квартири 2,5 млн грн - це дуже мало", - наголосила Лаєвська.

За її словами, сьогодні держава намагається розширити фінансування, задіявши іноземних партнерів. Проте варто змінити й умови програми, зокрема в частині ВПО. В Україні сьогодні є 4,6 мільйонів переміщених осіб, які залишилися без житла, проте державні ініціативи, такі як "єОселя" і "єВідновлення" лише частково покривають потреби людей, у яких зруйноване житло.

"Як каже статистика Міністерства регіонального розвитку, тільки третина з переміщених осіб за фінансовими параметрами, доходами, віковими характеристиками можуть скористатисть цими програмами. Щодо решти - це дві третини людей - незрозуміло, як їм жити, як їх забезпечити житлом", - пояснила Лаєвська.

Нові інструменти житлової політики

Внаслідок війни проблема житла для українців сьогодні має два обмеження: з одного боку це фізична доступність житла, з іншого - фінансова доступність. Це призводить до зменшення пропозиції і попиту на ринку попри велику потребу в житлі, наголосила комерційна директорка "Інтергал-Буду".

Фізична доступність пов'язана із наростаючим дефіцитом нового житла, адже девелопери будують у кілька разів менше, ніж до війни. "Якщо порахувати, скільки житла ми вже втратили, то при нинішніх темпах треба 20 років відновлювати те, що зруйновано", - зауважила вона.

Водночас, як наголосила Лаєвська, держава сьогодні пропрацьовує механізм соціальної оренди житла або оренди з правом викупу.

"Держава намагається створити прецедент державно-приватного партнерства, коли девелопери на окремих ділянках чи в рамках своїх проєктів створюватимуть пули орендних квартир з орендою за ціною нижче ринкової - для того, щоб такі незахищені верстви могли там проживати і з часом могли викупити таке житло", - пояснила вона.

За її словами, ця ініціатива дуже правильна. Держава запропонувала на обговорення профільних міністерств механізми, як зацікавити девелоперів в такому партнерстві.

"Наприклад, девелоперам запропонували б певні преференції щодо підключення мереж чи щодо зміни цільового призначення землі під такі проєкти. Бо наведу приклад Німеччини: у них держава може компенсувати девелоперу частину собівартості, якщо він будує соціальне орендне житло, може надавати землю під такі проєкти або кредити під 0% на 30-40 років", - зазначила Лаєвська.

Найближчим часом будуть напрацьовані механізми, щоб ця ініціатива зрушила з місця, додала комерційна директорка "Інтергал-Буду".

Як писало раніше Delo.ua, Нацбанк пропонує змінити фінансову модель "єОселі", а це може вплинути на іпотечні ставки програми.