Пропускная способность "єОселі" низкая, государство должно изменить условия программы, — Анна Лаевская

Популярная государственная ипотечная программа "єОселя" не в состоянии решить проблемы всех украинцев, которые сегодня нуждаются в доступном жилье. А насущная потребность в жилье есть у миллионов людей.

Государство должно изменить подходы в программе "єОселя" и задействовать новые инструменты для решения квартирного вопроса, заявила коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская, выступая на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого является издание Delo.ua.

" Пропускная способность "єОселі" достаточно ограничена. В программе не выходят за миллиард грн в месяц — это финансирование на всю Украину, на все банки. Мы понимаем, что при себестоимости квартиры 2,5 млн грн — это очень мало", — подчеркнула Лаевская.

По ее словам, сегодня государство пытается расширить финансирование, задействовав иностранных партнеров. Однако следует изменить и условия программы, в частности в части ВПЛ. В Украине сегодня есть 4,6 миллиона перемещенных лиц, оставшихся без жилья, однако государственные инициативы, такие как "еселя" и "єВідновлення" лишь частично покрывают потребности людей, у которых разрушено жилье.

"Как говорит статистика Министерства регионального развития, только треть из перемещенных лиц по финансовым параметрам, доходам, возрастным характеристикам могут воспользоваться этими программами. Относительно остальных — это две трети людей — непонятно, как им жить, как их обеспечить жильем", — пояснила Лаевская.

Новые инструменты жилищной политики

В результате войны проблема жилья для украинцев сегодня имеет два ограничения: с одной стороны это физическая доступность жилья, с другой – финансовая доступность. Это приводит к уменьшению предложения и спроса на рынке, несмотря на большую потребность в жилье, подчеркнула коммерческий директор "Интергал-Буду".

Физическая доступность связана с нарастающим дефицитом нового жилья, ведь девелоперы строят в несколько раз меньше, чем до войны. "Если сосчитать, сколько жилья мы уже потеряли, то при нынешних темпах нужно 20 лет восстанавливать то, что разрушено", — отметила она.

В то же время, как отметила Лаевская, государство сегодня прорабатывает механизм социальной аренды жилья или аренды с правом выкупа.

"Государство пытается создать прецедент государственно-частного партнерства, когда девелоперы на отдельных участках или в рамках своих проектов будут создавать пулы арендных квартир с арендой по цене ниже рыночной — для того чтобы такие незащищенные слои могли там проживать и со временем могли выкупить такое жилье", — пояснила она.

По ее словам, эта инициатива очень верна. Государство предложило на обсуждение профильных министерств механизмы, как заинтересовать девелоперов в таком партнерстве.

"Например, девелоперам предложили бы определенные преференции по подключению сетей или изменению целевого назначения земли под такие проекты. Потому приведу пример Германии: у них государство может компенсировать девелоперу часть себестоимости, если он строит социальное арендное жилье, может предоставлять землю под такие проекты или кредиты под 0% на 30", -пояснила она.

В ближайшее время будут наработаны механизмы, чтобы эта инициатива сдвинулась с места, добавила коммерческий директор "Интергал-Буда".

Как писало ранее Delo.ua, Нацбанк предлагает изменить финансовую модель "єОселі", а это может повлиять на ипотечные ставки программы.