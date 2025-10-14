Ринок оборонних технологій в Україні зростає: кількість вакансій збільшилася у 20 разів за два роки

В Україні стрімко зростає ринок оборонних технологій: за два роки кількість вакансій збільшилася у 20 разів, найбільший попит — на hardware-спеціалістів, переважно для офісних позицій, а конкуренція за вакансії знизилася до 8–9 відгуків на одну пропозицію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітику DOU.

Вакансії в оборонних технологіях

На DOU кількість вакансій у ринку оборонних технологій стрімко зростала протягом останніх двох років. У ІІ кварталі 2023 року їх було 79, а вже у наступному кварталі — 194 (+59,3%). У 2024 році зростання відбувалося щоквартально: 366 вакансій у І кварталі, 529 — у ІІ, 657 — у ІІІ та 731 — у IV.

У 2025 році тренд прискорився: у лютому кількість вакансій різко підскочила до 499, а наприкінці ІІІ кварталу їхня кількість перевищила 1 600.

Зі збільшенням вакансій знижувалася конкуренція. Якщо у 2023 році на одну вакансію припадало 15–18 відгуків, то у 2025 році — лише 8–9. Найбільше відгуків на одну позицію зафіксували у ІІІ кварталі 2023 року — 17,8, тоді як у ІІІ кварталі 2024 року показник знизився до 12,1, а у ІІІ кварталі 2025 року — до 8,2. Рекордна кількість відгуків за місяць спостерігалася у липні 2025 року — 4 300.

Кого шукають роботодавці

Найбільший попит у ринку оборонних технологій наразі на hardware-спеціалістів — 329 вакансій, що на 93 більше, ніж у попередньому кварталі.

Для порівняння, на IT-ринку таких позицій лише 74 з-поміж 6 408. Популярні також Embedded, QA, Project Manager та AI/ML. Серед нетехнічних спеціальностей найчастіше шукають HR і менеджерів з продажу.

Хто найчастіше відгукується

На DOU найбільшу кількість відгуків стабільно отримують Project Manager та QA, тоді як інтерес до більшості технічних напрямів зменшується. Цього року активність упала у категоріях AI/ML, DevOps, Design та Product Manager, натомість трохи зросла для Project Manager та інших ролей.

Серед нетехнічних вакансій найпопулярніші у ІІІ кварталі 2025 року — Office Manager (14,7 відгуків) та Sales (14,2). Помірне зростання спостерігається у Marketing (11,7) та Legal (13,5), тоді як HR (10,7) і Assistant (8,5) користуються меншим попитом.

Чи має значення досвід кандидатів

Найбільше вакансій на ринку оборонних технологій орієнтовані на кандидатів із 1–3 роками досвіду — таких пропозицій 514, що відповідає тенденції на IT-ринку загалом.

Для кандидатів без досвіду передбачено лише 33 вакансії станом на ІІІ квартал 2025 року, а у 316 оголошеннях вимоги до досвіду не зазначені. Цікаво, що позицій для тих, хто працює менше року, більше, ніж для спеціалістів із досвідом понад 5 років.

Зазначається, що найбільше вакансій на ринку оборонних технологій пропонуються в Києві — 1 361 позиція. В інших великих містах, як Львів, Дніпро та Одеса, оголошень лише по кілька десятків. Віддалених вакансій трохи більше — 173, але вони суттєво поступаються офісним, що відрізняє роботодавців цього сектора від решти IT-ринку.

Нагадаємо, Україна активно розширює виробництво військових технологій та запускає грантові програми для підтримки розробників. Пріоритетними напрямками є виробництво вибухових речовин, дрони з високим рівнем автоматизації та інші технології для ураження ворога та логістики.