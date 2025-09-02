На одного шукача роботи припадає дві вакансії, однак існує регіональний дисбаланс: кого шукають роботодавці

Станом на початок серпня на Єдиному порталі вакансій було 241 тис. пропозицій роботи, тоді як кількість зареєстрованих шукачів у Службі зайнятості становила 132 тис. осіб. Це означає, що в середньому на одного претендента припадає майже дві вакансії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані відомства.

Проте існує регіональний дисбаланс. Наприклад, у Києві на одного шукача пропонується 24 вакансії, у Львівській області — 4, а в Київській — 3. Водночас у Миколаївській області кількість шукачів роботи вдвічі перевищує кількість пропозицій.

Ключові причини дефіциту кадрів

Загалом дефіцит робочої сили обумовлений двома основними причинами: військовими діями в країні та суттєвими змінами в економіці.

Мобілізація ускладнює укомплектування робочих місць, де традиційно працювали чоловіки. Це стосується будівельників, зварювальників, слюсарів, електромонтерів та водіїв.

Крім того шукачі роботи часто не мають необхідних навичок для заповнення вакансій у дефіцитних сферах, що створює диспропорцію на ринку.

Найбільш затребувані професії цього року — продавець, водій, кухар, інженер, бухгалтер, лікар, адміністратор, вантажник та слюсар тощо.

За даними НБУ, незважаючи на поточні труднощі, рівень безробіття в Україні поступово знижуватиметься і, за прогнозами, до 2027 року опуститься нижче 10%. Це свідчить про поступову нормалізацію економічних умов у країні.

Нагадаємо, кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, станом на кінець травня склала 40,7 тисячі українців. Найбільше людей, які втратили роботу, зафіксовано у Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях.