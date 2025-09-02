На одного соискателя приходится две вакансии, однако существует региональный дисбаланс: кого ищут работодатели

На начало августа на Едином портале вакансий было 241 тыс. предложений работы, тогда как количество зарегистрированных соискателей в Службе занятости составило 132 тыс. человек. Это означает, что в среднем на одного соискателя приходится почти две вакансии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ведомства.

Однако существует региональный дисбаланс. Например, в Киеве на одного соискателя предлагается 24 вакансии, во Львовской области - 4, а в Киевской - 3. В то же время в Николаевской области количество соискателей работы вдвое превышает количество предложений.

Ключевые причины дефицита кадров

В общем, дефицит рабочей силы обусловлен двумя основными причинами: военными действиями в стране и существенными изменениями в экономике.

Мобилизация усложняет укомплектование рабочих мест, где традиционно работали мужчины. Это касается строителей, сварщиков, слесарей, электромонтеров и водителей.

Кроме того, искатели работы часто не имеют необходимых навыков для заполнения вакансий в дефицитных сферах, что создает диспропорцию на рынке.

Наиболее востребованы профессии в этом году — продавец, водитель, повар, инженер, бухгалтер, врач, администратор, грузчик и слесарь и т.д.

По данным НБУ, несмотря на текущие трудности, уровень безработицы в Украине будет постепенно снижаться и, по прогнозам, к 2027 году опустится ниже 10%. Это свидетельствует о постепенной нормализации экономических условий в стране.

Напомним, количество безработных, получавших пособие по безработице, по состоянию на конец мая составило 40,7 тысячи украинцев. Больше всего людей, потерявших работу, зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.