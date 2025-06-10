Почти 41 тысяча украинцев получают пособие по безработице: какой максимальный размер выплат

Количество безработных, получавших пособие по безработице, по состоянию на конец мая составляет 40,7 тысяч украинцев. Больше всего людей, потерявших работу, зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

"Несмотря на то, что в последние годы главными задачами Службы занятости является обучение и переобучение украинцев, чтобы те могли находить работу по лучшим вакансиям, поддержка людей, стремящихся заниматься собственным бизнесом, компенсационные программы работодателям и многие другие, выплаты пособия по безработице остаются одной из форм поддержки лиц, потерявших работу", — отметили в службе занятости.

В настоящее время максимальный размер пособия по безработице составляет от 3,6 до 8 тысяч гривен.

Чаще выплаты получали люди, которые потеряли работу в Днепропетровской области — почти 4 тысячи, в Харьковской — 2,6 тысячи и Полтавской — 2,5 тысячи. Меньше безработных, которым были предусмотрены подобные выплаты, с регистрацией в Херсонской области – 380 человек и в Закарпатской – чуть более 800 соискателей работы.

По состоянию на конец апреля количество лиц, получавших пособие по безработице, составило более 41 тысячи, на конец марта – 42 тысячи, на конец февраля и января – по 45 тысяч. То есть за полгода количество получателей такой помощи сократилось почти на 4 тысячи человек.

Напомним, с начала 2025 года уже 11 тысяч украинцев воспользовались шансом безвозмездно изменить профессиональное направление, получить актуальную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на обучение.