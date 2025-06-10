Майже 41 тисяча українців отримують допомогу по безробіттю: який максимальний розмір виплат

Кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, станом на кінець травня складає 40,7 тисячі українців. Найбільше людей, які втратили роботу, зафіксовано у Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

"Попри те, що останні роки головними завданнями Служби зайнятості є навчання та перенавчання українців, щоб ті могти знаходити роботу за кращими вакансіями, підтримка людей, які прагнуть займатися власним бізнесом, компенсаційні програми роботодавцям та багато інших, виплати допомоги по безробіттю залишаються однією із форм підтримки осіб, що втратили роботу", — зазначили у службі зайнятості.

Наразі максимальний розмір допомоги по безробіттю складає від 3,6 до 8 тисяч гривень. Мінімальну суму станом на кінець травня отримували майже 1,2 тисячі безробітних, максимальну – майже 11 тисяч.

Найчастіше виплати отримували люди, які втратили роботу у Дніпропетровській області – майже 4 тисячі, у Харківській – 2,6 тисячі та Полтавській – 2,5 тисячі. Найменше безробітних, яким були передбачені подібні виплати, з реєстрацією у Херсонській області – 380 людей та у Закарпатській – трохи більше 800 шукачів роботи.

Станом на кінець квітня кількість осіб, які отримували допомогу по безробіттю, становила більше 41 тисячі, на кінець березня– 42 тисячі, на кінець лютого та січня – по 45 тисяч. Тобто за півроку кількість отримувачів такої допомоги скоротилася на майже 4 тисячі осіб.

Нагадаємо, з початку 2025 році вже 11 тисяч українців скористалися шансом безоплатно змінити професійний напрям, здобути актуальну спеціальність або підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на навчання.