Рынок оборонных технологий в Украине растет: количество вакансий увеличилось в 20 раз за два года

В Украине стремительно растет рынок оборонных технологий: за два года количество вакансий увеличилось в 20 раз, наибольший спрос на hardware-специалистов, преимущественно для офисных позиций, а конкуренция за вакансии снизилась до 8–9 отзывов на одно предложение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику DOU.

Вакансии в оборонных технологиях

На DOU количество вакансий на рынке оборонных технологий стремительно росло за последние два года. Во ІІ квартале 2023 года их было 79, а уже в следующем квартале – 194 (+59,3%). В 2024 году рост происходил ежеквартально: 366 вакансий в I квартале, 529 - во ІІ, 657 - в ІІІ и 731 - в IV.

В 2025 году тренд ускорился: в феврале количество вакансий резко подскочило до 499, а в конце ІІІ квартала их количество превысило 1600.

С увеличением вакансий снижалась конкуренция. Если в 2023 году на одну вакансию приходилось 15–18 отзывов, то в 2025 году только 8–9. Больше всего отзывов на одну позицию зафиксировали в ІІІ квартале 2023 года - 17,8, тогда как в ІІІ квартале 2024 года показатель снизился до 12,1, а в ІІІ квартале 2025 года - до 8,2. Рекордное количество отзывов за месяц наблюдалось в июле 2025 года – 4 300.

Кого ищут работодатели

Наибольший спрос у рынка оборонных технологий на hardware-специалистов — 329 вакансий, что на 93 больше, чем в предыдущем квартале.

Для сравнения, на IT-рынке таких позиций всего 74 из 6 408. Популярны также Embedded, QA, Project Manager и AI/ML. Среди нетехнических специальностей чаще всего ищут HR и менеджеров по продажам.

Кто чаще всего отзывается

На DOU наибольшее количество отзывов стабильно получают Project Manager и QA, в то время как интерес к большинству технических направлений уменьшается. В этом году активность упала в категориях AI/ML, DevOps, Design и Product Manager, зато немного выросла для Project Manager и других ролей.

Среди нетехнических вакансий самые популярные в ІІІ квартале 2025 года – Office Manager (14,7 отзывов) и Sales (14,2). Умеренный рост наблюдается у Marketing (11,7) и Legal (13,5), тогда как HR (10,7) и Assistant (8,5) пользуются меньшим спросом.

Имеет ли значение опыт кандидатов

Больше всего вакансий на рынке оборонных технологий ориентированы на кандидатов с 1–3 годами опыта — таких предложений 514, что соответствует тенденции на IT-рынке в целом.

Для кандидатов без опыта предусмотрено только 33 вакансии по состоянию на ІІІ квартал 2025 года, а в 316 объявлениях требования к опыту не указаны. Интересно, что позиций для работающих меньше года больше, чем для специалистов с опытом более 5 лет.

Отмечается, что больше всего вакансий на рынке оборонных технологий предлагаются в Киеве — 1361 позиция. В других крупных городах, как Львов, Днепр и Одесса, объявлений всего несколько десятков. Удаленных вакансий чуть больше — 173, но они существенно уступают офису, что отличает работодателей этого сектора от остального IT-рынка.

Напомним, Украина активно расширяет производство военных технологий и запускает грантовые программы для поддержки разработчиков. Приоритетными направлениями являются производство взрывчатых веществ, дроны с высоким уровнем автоматизации и другие технологии поражения врага и логистики.