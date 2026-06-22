Росія дронами атакувала два цивільні торговельні судна: є загиблий

У ніч на 22 червня внаслідок атаки російських безпілотників були уражені два цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на судні під прапором Панами. Загинув член екіпажу - 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Також восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту.

Кулеба розповів, що судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан.

Міністр додав, що крім того, цієї ночі росіяни атакували і судна під прапорами Палау та Белізу. На щастя, постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух.

"Це черговий воєнний злочин Росії. Атаки на торговельний флот і гуманітарні морські маршрути - це пряма загроза глобальній продовольчій та економічній безпеці й потребують рішучої реакції міжнародної спільноти", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 19 червня російська армія атакувала дронами цивільні судна в акваторії Чорного моря під прапором Панами та Сент-Кітс і Невіс. Загинув член екіпажу судна під прапором Панами, ще двоє моряків отримали поранення, один із них — тяжкі.