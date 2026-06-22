Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

--0,01

EUR

51,46

+0,01

Наличный курс:

USD

45,00

44,90

EUR

52,00

51,77

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия дронами атаковала два гражданских торговых судна: есть погибший

горит корабль
Фото: ВМС Украины

В ночь на 22 июня в результате атаки российских беспилотников были поражены два гражданских торговых судна, направлявшихся в украинские порты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в результате удара беспилотника возник пожар на судне под флагом Панамы. Погиб член экипажа – 58-летний повар, гражданин Египта. Также восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии были вынуждены эвакуироваться на спасательном плоту.

Кулеба рассказал, что судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние.

Министр добавил, что кроме того этой ночью россияне атаковали и суда под флагами Палау и Белиза. К счастью, пострадавших нет, суда с повреждениями продолжили движение.

"Это очередное военное преступление России. Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты - это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности и нуждаются в решительной реакции международного сообщества", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 19 июня российская армия атаковала дронами гражданские суда в акватории Черного моря под флагом Панамы и Сент-Китс и Невис. Погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще двое моряков получили ранения, один из них тяжелые.

Автор:
Светлана Манько