Россия дронами атаковала два гражданских торговых судна: есть погибший

В ночь на 22 июня в результате атаки российских беспилотников были поражены два гражданских торговых судна, направлявшихся в украинские порты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в результате удара беспилотника возник пожар на судне под флагом Панамы. Погиб член экипажа – 58-летний повар, гражданин Египта. Также восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии были вынуждены эвакуироваться на спасательном плоту.

Кулеба рассказал, что судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние.

Министр добавил, что кроме того этой ночью россияне атаковали и суда под флагами Палау и Белиза. К счастью, пострадавших нет, суда с повреждениями продолжили движение.

"Это очередное военное преступление России. Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты - это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности и нуждаются в решительной реакции международного сообщества", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 19 июня российская армия атаковала дронами гражданские суда в акватории Черного моря под флагом Панамы и Сент-Китс и Невис. Погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще двое моряков получили ранения, один из них тяжелые.