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Співвласники SoftServe планують до 2028 року побудувати п’ятизірковий готель в Трускавці

SoftServe, Трускавець, готель
Цей готель стане частиною великої мережі. Фото: Booking.com

Співвласники української ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любінець і Олег Денис разом із Миколою Кмітем, співвласником ферми "Мукко", створюють готельний холдинг з капіталізацією $1 мільярд.

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Про це Микола Кміть повідомив в інтерв’ю Forbes Україна.

Кміть повідомив, що новий готель матиме 200 номерів, а загальна площа комплексу перевищить 38 000 кв. м. Завершити будівництво планують за два-три роки, а загальні інвестиції складуть близько $76 млн — приблизно $2000 за квадратний метр.

Перший спільний готель Миколи Кмітя та Тараса Кицмея — "Святий Шарбель" на 93 номери — відкрився в Моршині у 2019 році. Згодом мережа розширилася готелем "Мармуровий палац" у Моршині та курортом «Плай» поблизу Славського.

Кміть також анонсував плани з розвитку інфраструктури курорту: будівництво нових котеджів, апарт-готелю на 100 номерів та 40–50 приватних будинків. Усі ці об’єкти, за його словами, є частиною майбутньої готельної мережі, яку партнери умовно називають "групою Святого Шарбеля". Метою підприємців є створення холдингу з капіталізацією $1 мільярд.

Нагадаємо, що співвласник IT-компанії SoftServe Тарас Кицмей інвестує в молочну ферму на 2000 корів.

Автор:
Алік Сахно