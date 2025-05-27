Співвласники SoftServe планують до 2028 року побудувати п’ятизірковий готель в Трускавці

Співвласники української ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любінець і Олег Денис разом із Миколою Кмітем, співвласником ферми "Мукко", створюють готельний холдинг з капіталізацією $1 мільярд.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це Микола Кміть повідомив в інтерв’ю Forbes Україна.

Кміть повідомив, що новий готель матиме 200 номерів, а загальна площа комплексу перевищить 38 000 кв. м. Завершити будівництво планують за два-три роки, а загальні інвестиції складуть близько $76 млн — приблизно $2000 за квадратний метр.

Перший спільний готель Миколи Кмітя та Тараса Кицмея — "Святий Шарбель" на 93 номери — відкрився в Моршині у 2019 році. Згодом мережа розширилася готелем "Мармуровий палац" у Моршині та курортом «Плай» поблизу Славського.

Кміть також анонсував плани з розвитку інфраструктури курорту: будівництво нових котеджів, апарт-готелю на 100 номерів та 40–50 приватних будинків. Усі ці об’єкти, за його словами, є частиною майбутньої готельної мережі, яку партнери умовно називають "групою Святого Шарбеля". Метою підприємців є створення холдингу з капіталізацією $1 мільярд.

Нагадаємо, що співвласник IT-компанії SoftServe Тарас Кицмей інвестує в молочну ферму на 2000 корів.