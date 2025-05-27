Совладельцы SoftServe планируют к 2028 году построить пятизвездочный отель в Трускавце

Совладельцы украинской ИТ-компании SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любинец и Олег Денис вместе с Николаем Кмите, совладельцем фермы "Мукко", создают гостиничный холдинг с капитализацией $1 миллиард.

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Об этом Николай Кмить сообщил в интервью Forbes Украина.

Кмить сообщил, что новая гостиница будет иметь 200 номеров, а общая площадь комплекса превысит 38 000 кв. м. Завершить строительство планируют через два-три года, а общие инвестиции составят около $76 млн — примерно $2000 за квадратный метр.

Первая совместная гостиница Николая Кмитя и Тараса Кицмея — "Святой Шарбель" на 93 номера — открылась в Моршине в 2019 году. Впоследствии сеть расширилась гостиницей "Мраморный дворец" в Моршине и курортом "Плай" вблизи Славского.

Кмить также анонсировал планы развития инфраструктуры курорта: строительство новых коттеджей, апарт-отеля на 100 номеров и 40–50 частных домов. Все эти объекты, по его словам, являются частью грядущей гостиничной сети, которую партнеры условно называют "группой Святого Шарбеля". Целью предпринимателей является создание холдинга с капитализацией в $1 миллиард.

Напомним, что совладелец IT-компании SoftServe Тарас Кицмей инвестирует в молочную ферму на 2000 коров .