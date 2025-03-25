Споживачі у США на тлі підвищення цін і погіршення економічних перспектив знижують свої витрати

Споживачі в США починають обмежувати свої витрати у відповідь на високі ціни та погіршення економічних перспектив. Американці скорочують обсяги закупівель та накопичують більше боргів.

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Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на дані компанії споживчого фінансування Synchrony Financial.

Американці накопичують більше боргів на тлі напруженої фінансової ситуації, при цьому зростає рівень прострочень автокредитів, кредитних карток і іпотечних кредитних ліній.

Президент Федерального резерву Філадельфії Патрік Харкер попередив, що в економіці США можуть назрівати проблеми, оскільки споживчий сектор демонструє ознаки стресу, а довіра споживачів також знижується.

За словами Макса Акслера, головного кредитного директора Synchrony, затягування поясів вказує на те, що мешканці Сполучених Штатів, фінанси яких загалом здорові, готуються до погіршення ситуації. Однак більшість продовжує виплачувати свої кредити.

"Обсяги покупок у галузі знизилися, оскільки споживачі всіх груп доходів стали більш обдумано підходити до витрат", — вважає Акслер.

Як зазначає агентство, споживчі настрої в США впали майже до 2,5-річного мінімуму в березні, оскільки інфляційні очікування різко зросли. Деякі економісти попереджають, що масштабні тарифи президента Дональда Трампа можуть підвищити ціни та підірвати зростання багатьох галузей економіки.

Побоювання з приводу високих цін призвели до того, що довгострокові інфляційні очікування споживачів досягли рівнів, які востаннє спостерігалися на початку 1993 року.

Рітейлери, включаючи Target і Walmart, заявили, що покупці обережні у своїх витратах, чекають на розпродаж або роблять вибір на користь дешевших товарів.

Скорочення витрат домогосподарств може бути провісником збільшення прострочених платежів чи невиплат за кредитами. На думку аналітиків, позичальники також можуть стати обережнішими. Вони братимуть менші кредити, а це впливатиме на скорочення ключових джерел доходів банків.

По всій галузі зростання кредитування сповільнилося на 5-12% у лютому порівняно з роком раніше. сказав аналітик HSBC Сол Мартінес.

"Очевидно, що спостерігається уповільнення, і це показує, що споживач вразливий. А для банків уповільнення зростання кредитування може призвести до зниження чистого процентного доходу та виручки", - зазначив сказав аналітик HSBC Сол Мартінес.

Крім того, за словами головного економіста VantageScore Рікарда Бандебо, вперше за п'ять років у кредитних досьє знову можуть з'являтися прострочені заборгованості за федеральними студентськими кредитами,"через це багато споживачів вопиняться у скрутному становищі".

Нагадаємо, у лютому Естонія опинилася на першому місці серед країн єврозони та на третьому серед держав Європейського союзу за рівнем інфляції. Найнижчі річні ставки інфляції як у ЄС, так і в єврозоні були зафіксовані у Франції, Ірландії та Фінляндії.