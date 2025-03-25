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Потребители в США на фоне повышения цен и ухудшения экономических перспектив снижают свои издержки
Потребители в США начинают ограничивать свои расходы в ответ на высокие цены и ухудшение экономических перспектив. Американцы сокращают объемы закупок и накапливают больше долгов.
Об этом сообщает агентство R euters, со ссылкой на дан и компании потребительского финансирования Synchrony Financial .
Американцы накапливают больше долгов на фоне напряженной финансовой ситуации, при этом растет уровень просрочок автокредитов, кредитных карт и ипотечных кредитных линий.
Президент Федерального резерва Филадельфии Патрик Харкер предупредил, что в экономике США могут назревать проблемы, поскольку потребительский сектор демонстрирует признаки стресса, а доверие потребителей также снижается.
По словам Макса Акслера, главного кредитного директора Synchrony, стягивание поясов указывает на то, что жители Соединенных Штатов, финансы которых в целом здоровы, готовятся к ухудшению ситуации. Однако большинство продолжения является выплачивать свои кредиты.
"Объемы покупок в отрасли снизились, поскольку потребители всех групп доходов стали более обдуманно подходить к расходам", - считает Акслер.
Как отмечает агентство, с питательными настроениями в США упали почти до 2,5-летнего минимума в марте, поскольку инфляционные ожидания резко возросли. Некоторые экономисты предупреждают, что масштабные тарифы президента Дональда Трампа могут повысить цены и подорвать рост многих отраслей экономики.
Опасения по поводу высоких цен привели к тому, что долгосрочные инфляционные ожидания потребителей достигли уровней, в последний раз наблюдавшихся в начале 1993 года.
Ритейлеры, включая Target и Walmart, заявили, что покупатели осторожны в своих расходах, ждут распродажи или делают выбор в пользу более дешевых товаров.
Сокращение расходов домохозяйств может быть предвестником увеличения просроченных платежей или невыплат по кредитам. По мнению аналитиков, заемщики также могут стать более осторожными . Они будут брать меньшие кредиты , а это будет влиять на сокращение ключевых источников доходов банков.
По всей отрасли рост кредитования замедлился на 5-12% в феврале по сравнению с годом ранее . сказал аналитик HSBC Сол Мартинес.
"Очевидно, что наблюдается замедление, и это показывает, что потребитель уязвим. А для банков замедление роста кредитования может привести к снижению чистого процентного дохода и выручки", — сказал аналитик HSBC Сол Мартинес.
Кроме того, по словам главного экономиста VantageScore Рикарда Бандебо, в первые за пять лет у кредитных досье снова могут появляться просроченные задолженности по федеральным студенческим кредитам, " из - за этого многие потребители окажутся в затруднительном положении ".
Напомним, в феврале Эстония оказалась на первом месте среди стран еврозоны и третьем среди государств Европейского союза по уровню инфляции. Самые низкие годовые ставки инфляции, как в ЕС, так и в еврозоне, были зафиксированы во Франции, Ирландии и Финляндии.