В феврале Эстония заняла первое место в еврозоне и третье в ЕС по уровню инфляции

В феврале Эстония оказалась на первом месте среди стран еврозоны и на третьем среди государств Европейского союза по уровню инфляции. Самые низкие годовые ставки инфляции, как в ЕС, так и в еврозоне, были зафиксированы во Франции, Ирландии и Финляндии.

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Об этом сообщает ERR, опираясь на данные статистического бюро Евросоюза, опубликованные 19 марта.

Годовая инфляция в зоне евро составила 2,3% в феврале, снизившись с 2,5% в январе. Годом ранее этот показатель составил 2,6%. Годовая инфляция в Европейском союзе составила 2,7% в феврале 2025 года, снизившись с 2,8% в январе. Годом ранее инфляция также составляла 2,8%.

Лидерами Евросоюза по инфляции в феврале были Венгрия (5,7%), Румыния (5,2%) и Эстония (5,1%). Из стран еврозоны первую тройку составили Эстония, Хорватия (4,8%) и Бельгия (4,4%),

Самые низкие годовые ставки инфляции, как в ЕС, так и в еврозоне, были зафиксированы во Франции (0,9%), Ирландии (1,4%) и Финляндии (1,5%).

На годовую инфляцию в еврозоне больше всего повлияли удорожание услуг, продуктов питания, алкоголя и табачных изделий.

Справка

В еврозону входят 20 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

Европейский Союз включает Бельгию, Болгарию, Чехию, Данию, Германию, Эстонию, Ирландию, Грецию, Испанию, Францию, Хорватию, Италию, Кипр, Латвию, Литву, Люксембург, Венгрию, Мальту, Нидерланды, Австрию, Польшу, Португалию, Словакию.

Ранее сообщалось о том, что Уровень инфляции в Румынии неожиданно вырос в прошлом месяце, что, вероятно, подтверждает выжидательную позицию центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики из-за ценового давления и политических рисков перед президентскими выборами в мае.