В Румынии из-за политических рисков перед выборами растет уровень инфляции

Уровень инфляции в Румынии неожиданно вырос в прошлом месяце, что, вероятно, подтверждает выжидательную позицию центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики из-за ценового давления и политических рисков перед президентскими выборами в мае.

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Об этом пишет Вloomberg.

Потребительские цены выросли в годовом исчислении на 5,02% в феврале по сравнению с 4,95% в январе, сообщило в четверг статистическое управление Бухареста. По словам Влада Ионице, экономиста Erste Group Bank AG в Бухаресте, эти данные стали "отрицательным сюрпризом" для центрального банка и в основном стали результатом более высоких, чем ожидалось, цен на природный газ. "В этом контексте центральный банк может быть менее склонен снижать процентные ставки в этом году", — сказал он.

По его мнению, первое понижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов состоится в августе, но "конечная ставка в 5,75% в этом году может оказаться под угрозой".

Румыния вовсю пытается выйти из политического кризиса, вызванного беспрецедентным решением в декабре отменить результаты президентских выборов после победы в первом туре пророссийского кандидата Келина Георгеску, которому на этой неделе запретили участвовать в повторном голосовании 4 мая, что может помочь смягчить ситуацию в финансовом секторе.

Центральный банк ожидает, что рост цен замедлится в этом году до 3,8%, что все равно превысит верхний предел целевого диапазона. Политики сохранили базовую процентную ставку на уровне 6,5%, которая является самой высокой в Европейском союзе, чтобы помочь обуздать инфляцию.

Прогнозируется, что дефицит бюджета достигнет 7% объема производства страны в текущем году. Как отмечает издание, после президентских выборов ожидаются фискальные изменения, направленные на сокращение разрыва, которые могут спровоцировать краткосрочный рост инфляции, однако перспективы остаются туманными.

Напомним, в Украине в ближайшие месяцы инфляция будет расти из-за дальнейшего влияния худших урожаев прошлого года и увеличения производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда.