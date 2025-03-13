В Румунії через політичні ризики перед виборами зростає рівень інфляції

Рівень інфляції в Румунії несподівано зріс минулого місяця, що, ймовірно, підтверджує вичікувальну позицію центрального банку щодо пом'якшення грошово-кредитної політики через ціновий тиск і політичні ризики перед президентськими виборами у травні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це пише Вloomberg.

Споживчі ціни зросли у річному обчисленні на 5,02% у лютому порівняно з 4,95% у січні, повідомило у четвер статистичне управління Бухареста. За словами Влада Іоніце, економіста Erste Group Bank AG у Бухаресті, ці дані стали "негативним сюрпризом" для центрального банку і здебільшого стали результатом вищих, ніж очікувалося, цін на природний газ. "У цьому контексті центральний банк може бути менш схильний знижувати процентні ставки цього року", — зазначив сказав він.

На його думку, перше зниження ключової ставки на 25 базисних пунктів відбудеться в серпні, але "кінцева ставка в 5,75% цього року може опинитися під загрозою".

Румунія щосили намагається вийти з політичної кризи, викликаної безпрецедентним рішенням у грудні скасувати результати президентських виборів після перемоги в першому турі проросійського кандидата Келіна Георгеску, якому цього тижня заборонили брати участь у повторному голосуванні 4 травня, що може допомогти пом'якшити ситуацію у фінансовому секторі.

Центральний банк очікує, що зростання цін уповільниться цього року до 3,8%, що все одно перевищить верхню межу цільового діапазону. Політики зберегли базову процентну ставку на рівні 6,5%, яка є найвищою в Європейському союзі, щоб допомогти приборкати інфляцію.

Прогнозується, що дефіцит бюджету досягне 7% обсягу виробництва країни цього року. Як зазначає видання, після президентських виборів очікуються фіскальні зміни, спрямовані на скорочення розриву, які можуть спровокувати короткострокове зростання інфляції, однак перспективи залишаються туманними.

Нагадаємо, в Україні у найближчі місяці інфляція зростатиме через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці.