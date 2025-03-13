- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Румунії через політичні ризики перед виборами зростає рівень інфляції
Рівень інфляції в Румунії несподівано зріс минулого місяця, що, ймовірно, підтверджує вичікувальну позицію центрального банку щодо пом'якшення грошово-кредитної політики через ціновий тиск і політичні ризики перед президентськими виборами у травні.
Про це пише Вloomberg.
Споживчі ціни зросли у річному обчисленні на 5,02% у лютому порівняно з 4,95% у січні, повідомило у четвер статистичне управління Бухареста. За словами Влада Іоніце, економіста Erste Group Bank AG у Бухаресті, ці дані стали "негативним сюрпризом" для центрального банку і здебільшого стали результатом вищих, ніж очікувалося, цін на природний газ. "У цьому контексті центральний банк може бути менш схильний знижувати процентні ставки цього року", — зазначив сказав він.
На його думку, перше зниження ключової ставки на 25 базисних пунктів відбудеться в серпні, але "кінцева ставка в 5,75% цього року може опинитися під загрозою".
Румунія щосили намагається вийти з політичної кризи, викликаної безпрецедентним рішенням у грудні скасувати результати президентських виборів після перемоги в першому турі проросійського кандидата Келіна Георгеску, якому цього тижня заборонили брати участь у повторному голосуванні 4 травня, що може допомогти пом'якшити ситуацію у фінансовому секторі.
Центральний банк очікує, що зростання цін уповільниться цього року до 3,8%, що все одно перевищить верхню межу цільового діапазону. Політики зберегли базову процентну ставку на рівні 6,5%, яка є найвищою в Європейському союзі, щоб допомогти приборкати інфляцію.
Прогнозується, що дефіцит бюджету досягне 7% обсягу виробництва країни цього року. Як зазначає видання, після президентських виборів очікуються фіскальні зміни, спрямовані на скорочення розриву, які можуть спровокувати короткострокове зростання інфляції, однак перспективи залишаються туманними.
Нагадаємо, в Україні у найближчі місяці інфляція зростатиме через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці.