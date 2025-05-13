Справа МН17: Росію визнали винною за збиття малайзійського Boeing над Донбасом у 2014 році

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) при ООН визнала Росію винною за збиття літака Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" в липні 2014 року, оскільки її дії суперечать положенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Нідерландів.

Рішення ухвалили в понеділок, 12 травня. Переважна більшість членів ради організації підтримала позицію урядів Нідерландів та Австралії щодо відповідальності Росії за збитий літак.

Наступним кроком Рада цивільної авіації розгляне питання про відшкодування Росією збитків, завданих унаслідок збиття літака. Крім того, Рада планує зобов'язати Росію розпочати та сприяти переговорам із Нідерландами та Австралією.

Австралія і Нідерланди ініціювали в раді організації цивільної авіації розгляд проти Росії щодо аварії у 2014 році літака MH17. Там заявляли, що Росія порушила статтю 3 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, яка зобовʼязує утримуватися від застосування зброї проти цивільних повітряних суден.

Трагедія рейсу MH17

17 липня 2014 року в небі над Донеччиною збили літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував пасажирський рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. На борту перебувало 298 людей. Усі вони загинули.

Кримінальний судовий процес у справі MH17 розпочався 9 березня 2020 року в Нідерландах і тривав 2,5 роки.

Слідство встановило, що ракету пустили з російського ракетно-зенітного комплексу "Бук" і відповідальною за трагедію є РФ. Справу про авіакатастрофу розглядав нідерландський суд.

Суд в Гаазі 17 листопада 2022 року визнав Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Леоніда Харченка винними у збитті Boeing рейсу MH17 на Донбасі. Четвертого підозрюваного, росіянина Олега Пулатова, виправдали. Першим трьом суд призначив довічне ув'язнення.